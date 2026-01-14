Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV

Hà NộiSáng 14/1, hàng trăm phương tiện tham gia tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Lễ tổng duyệt do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội XIV, chủ trì. Dự tổng duyệt có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã kiểm tra, tổng duyệt các nội dung: Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại tượng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn; phương án di chuyển các đoàn đến nơi sẽ diễn ra Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội 14, sáng 14/1. Ảnh: Giang Huy

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ông Trần Cẩm Tú kiểm tra các phương án an ninh, y tế; hoạt động lễ tân, đưa đón đoàn đại biểu, đoàn quốc tế; tổng thể công tác lễ tân, trang trí khánh tiết trong Hội trường chính, khu vực sảnh vào, trưng bày triển lãm sách, báo chí; trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới"...

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo các đơn vị liên quan báo cáo, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị, lực lượng tiếp tục tập trung cao nhất thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tổng thể bên trong và ngoài hội trường của Trung tâm Hội nghị Quốc gia khang trang, sạch đẹp, trang nghiêm, đảm bảo an ninh tuyệt đối trong mọi công tác.

Ông lưu ý, thời gian di chuyển của các đoàn diễn ra trong thời gian nhất định. Để đảm bảo giờ giấc, các đơn vị cần triển khai nghiêm túc phương án, kế hoạch, quy định đã ban hành trong việc đưa đón đại biểu, khách mời.

Bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

Trước đó ngày 13/1, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) phối hợp các lực lượng điều động 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện để tập huấn, chuẩn bị đưa đón đại biểu dự Đại hội. Dự kiến quân đội đưa đón 1.402 đại biểu thuộc 25 đoàn của Đảng và khách mời.

Cục Xe máy - Vận tải đánh giá trong quá trình chuẩn bị, tổ giáo viên, Lữ đoàn 971 và Nhà máy Z157 đã bảo đảm chất lượng phương tiện kỹ thuật đồng đều, đáp ứng yêu cầu về hình thức. Đến nay, 100% nội dung tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và nội dung liên quan đạt yêu cầu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 10/1, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV.

Hội trường - nơi các đại biểu sẽ dự đại hội. Ảnh: Giang Huy

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong thời gian diễn ra Đại hội, từ 19 đến 25/1, xe tải từ 10 tấn và ôtô khách loại 45 chỗ trở lên bị tạm cấm vào trung tâm Hà Nội theo 4 khung giờ: 6h-8h, 10h30-11h30, 13h-14h và 16h-18h.

Trong các khung giờ trên, phương tiện bị hạn chế sẽ không được lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến hướng về Hà Nội, gồm các nút giao trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai và các quốc lộ cửa ngõ vào Thủ đô.

Riêng Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, xe tải từ 10 tấn trở lên bị tạm cấm lưu thông từ 6h đến 21h trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, trừ xe phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe làm nhiệm vụ và các phương tiện ưu tiên.

Các lực lượng tham gia lễ tổng duyệt sáng 14/1. Ảnh: Giang Huy

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra từ 19 đến 25/1/2026, trọng tâm là thảo luận, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua 4 báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Vũ Tuân