Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đề án tổng kết Hiến pháp 2013

Tổng Bí thư Tô Lâm giao Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, bảo đảm đồng bộ với các tổng kết lớn của Đảng.

Sáng 17/12, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự họp.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư lưu ý việc đánh giá công tác năm 2025 và xác định nhiệm vụ năm 2026 phải quán triệt tinh thần "đã tốt rồi cần tốt hơn nữa". Bên cạnh các công việc thường xuyên, ông yêu cầu các cơ quan tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội 14; sớm hoàn thành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp 10 và văn bản hướng dẫn thi hành; tháo gỡ nhanh nhất các điểm nghẽn, vướng mắc pháp luật, không để cản trở phát triển.

Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương báo cáo Trung ương về việc tiến hành các đề án tổng kết lớn trong nhiệm kỳ Đại hội 14, gồm tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn sau 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, đề xuất các vấn đề liên quan, bảo đảm đồng bộ với những tổng kết lớn của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 17/12. Ảnh: TTXVN

Đối với Đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với hai nội dung còn ý kiến khác nhau. Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật cần giảm bớt theo nguyên tắc mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại văn bản, hướng tới hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, theo hướng văn bản hợp nhất được ban hành đồng thời với văn bản sửa đổi, bổ sung, làm căn cứ chính thức trong viện dẫn và áp dụng pháp luật. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức trong quá trình thực thi pháp luật, phù hợp chủ trương lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thiết kế chính sách.

Đối với báo cáo về các chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư lưu ý cần ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường vốn và thị trường tiền tệ.

Cùng với đó, các cơ quan cần tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho mọi thành phần kinh tế. Tổng Bí thư cũng lưu ý việc xác định mô hình, cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù đối với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và tài sản mã hóa.

Tổng Bí thư giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hoàn thiện dự thảo nghị quyết về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, trình Hội nghị Trung ương. Đảng ủy Bộ Tài chính được giao hoàn thiện thể chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng thực chất, hiệu quả, sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận tín dụng, đào tạo, tư vấn và pháp lý.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc làm tốt các nội dung trên sẽ góp phần tạo việc làm, sinh kế cho người lao động, hỗ trợ an sinh xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Nội chính Trung ương được giao nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời xây dựng nghị quyết mới trình Trung ương xem xét, thông qua.

Vũ Tuân