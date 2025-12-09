Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện công tác nhân sự trình Hội nghị Trung ương 15

Tổng Bí thư Tô Lâm giao Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 tiếp tục hoàn thiện toàn bộ công việc liên quan đến công tác nhân sự để trình Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Làm việc với Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội 14 sáng 9/12, Tổng Bí thư Tô Lâm giao Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn kiện, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến tại các cuộc họp trước. Các văn kiện sẽ báo cáo Trung ương cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 15 để tiếp tục hoàn thiện, trình Đại hội.

Tổng Bí thư lưu ý hai nội dung lớn cần nghiên cứu, xây dựng đề án xin ý kiến Trung ương trong thời gian tới gồm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 100 năm cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tiểu ban Nhân sự được giao hoàn thiện toàn bộ công việc liên quan đến công tác nhân sự để trình Hội nghị Trung ương 15. Ban Tổ chức Trung ương rà soát quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và hồ sơ nhân sự. Tiểu ban Tổ chức phục vụ xây dựng kế hoạch tổng thể, có biểu đồ theo dõi tiến độ từ nay đến Đại hội, phân công rõ trách nhiệm. Văn phòng Trung ương Đảng rà soát tổng thể các văn bản, đầu việc phục vụ tổ chức Đại hội, tránh sơ suất, sót việc.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về Đại hội, bảo đảm "phủ xanh" thông tin tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cùng hướng tới mục tiêu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Làm việc Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội 14, sáng 9/12. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, từ ngày 15/10 đến 15/11 đã có 5 triệu lượt góp ý với 13 triệu ý kiến về dự thảo văn kiện trình Đại hội 14. Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo, nhất là việc tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị thống nhất. Thường trực các tiểu ban đã tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25/1/2026, với nội dung trọng tâm là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua 4 báo cáo gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

Trước đó vào đầu tháng 11, Hội nghị Trung ương 14 đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự theo đúng quy trình để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, bên cạnh những tiêu chuẩn chung, việc lựa chọn nhân sự khóa mới cần đặc biệt quan tâm 5 "điểm cộng", gồm: có tầm nhìn chiến lược quốc gia, giữ được tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả đo đếm được; và có đủ sức bền tinh thần và thể chất để chịu áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ 14 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Vũ Tuân