Tổng Bí thư yêu cầu chuẩn hóa 'chân dung cán bộ cơ sở'

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chuẩn hóa lại "chân dung cán bộ cơ sở", tăng luân chuyển ngang và áp dụng cơ chế thử thách có thời hạn với một số vị trí trọng yếu.

Làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở sáng 5/3, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nên việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định với năng lực quản trị, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các cơ quan chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang quản trị cán bộ hiện đại hơn, như chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra và siết kiểm soát quyền lực.

Theo Tổng Bí thư, cần chuẩn hóa lại "chân dung cán bộ cơ sở" theo chức năng mới của chính quyền địa phương hai cấp. Giải pháp nền tảng là xác định lại chuẩn cán bộ cơ sở theo yêu cầu nhiệm vụ mới, thay vì duy trì một bộ tiêu chí chung cho mọi nơi, mọi việc; đồng thời xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm. Cán bộ không chỉ ở mức "đủ tiêu chuẩn", mà phải đáp ứng công việc theo từng vị trí, địa bàn. Mỗi tỉnh, thành phố cần có khung chuẩn thống nhất cho các nhóm chức danh cấp xã, phường, kèm phụ lục năng lực ưu tiên đối với địa bàn đặc thù.

Ông cho rằng cần đổi mới tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ theo nguyên tắc "đúng người - đúng việc - đúng địa bàn"; rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới. Cơ quan có thẩm quyền cũng đồng thời áp dụng cơ chế thử thách có thời hạn với một số vị trí trọng yếu, tăng luân chuyển ngang, luân chuyển có mục tiêu và bố trí cán bộ theo đặc điểm địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ban Tổ chức Trung ương, sáng 5/3. Ảnh: TTXVN

Công tác bố trí cán bộ phải hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị địa phương, không chỉ ổn định tổ chức theo nghĩa hành chính. Các cơ quan đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ "học để đủ chứng chỉ" sang huấn luyện theo bài toán thực tiễn, bồi dưỡng theo chức danh và vấn đề, huấn luyện theo tình huống, hỗ trợ tại chỗ giữa cán bộ giàu kinh nghiệm với cán bộ trẻ và học từ thực tiễn địa phương.

Các nội dung về phục vụ doanh nghiệp, kinh tế số nông thôn, du lịch cộng đồng, quản trị rủi ro xã hội, kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên ngành sẽ được bổ sung trong chương trình đào tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tạo động lực để cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quán triệt đầy đủ chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đồng thời phân biệt rõ giữa sáng tạo đúng quy định với làm ẩu, làm tắt hoặc lợi dụng sáng tạo để vi phạm, trục lợi.

Cấp cơ sở có thể thiết kế danh mục việc khó cần người chịu trách nhiệm; cơ chế xin ý kiến nhanh đối với tình huống mới; đánh giá riêng các sáng kiến hiệu quả; biểu dương kịp thời cán bộ xử lý tốt các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị cán bộ và thực thi công vụ hằng ngày. Khi gắn chuyển đổi số với công tác cán bộ, cấp cơ sở sẽ nâng được tốc độ xử lý công việc, tính minh bạch và khả năng phối hợp liên thông.

"Muốn việc lớn thành công phải bắt đầu từ xây dựng đội ngũ cán bộ đúng đắn, nhất là ở cơ sở, nơi chính sách gặp cuộc sống. Làm tốt công tác cán bộ cơ sở chính là củng cố nền vận hành của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo từng chức danh. Các chức danh chủ chốt như bí thư, phó bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch UBND, HĐND cấp xã phải bảo đảm điều kiện về độ tuổi, có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đối với các địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu hoặc nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, UBND cấp tỉnh được giao quy định cụ thể tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên cho phù hợp thực tế. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, từng tỉnh, thành ban hành quy định cụ thể đối với từng chức danh cán bộ cấp xã, bảo đảm phù hợp đặc điểm địa phương nhưng không thấp hơn mức chuẩn chung.

Vũ Tuân