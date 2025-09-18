Tổng Bí thư: Xử lý căn cơ những điểm nghẽn về đất đai

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khi sửa đổi Luật Đất đai phải nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Sáng 18/9, Tổng Bí thư chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của bốn dự thảo luật sửa đổi: Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Đầu tư. Ông nhấn mạnh các dự thảo này có quan hệ chặt chẽ, nhiều quy định đan xen, dễ phát sinh chồng chéo nếu không được xem xét kỹ lưỡng.

Theo Tổng Bí thư, đây là những vấn đề lớn, khó, cần tập trung trí tuệ, tâm huyết để giải quyết căn cơ vướng mắc trên thực tiễn, mở đường, khơi thông nguồn lực, biến pháp luật, thể chế thành động lực phát triển.

Với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, ông yêu cầu đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật có liên quan như thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất, khoáng sản... để xử lý hài hòa, đồng bộ, tránh phát sinh điểm nóng, tranh chấp, khiếu nại.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ khẩn trương xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đất đai, phục vụ việc sửa đổi luật. Ông nhấn mạnh đây là đạo luật quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, do đó việc sửa đổi phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đầu tư nguồn lực và thời gian để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 18/9. Ảnh: TTXVN

Đối với dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, Tổng Bí thư yêu cầu tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế và có sức cạnh tranh khu vực, toàn cầu. Các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh phải theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường giám sát.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ nên giới hạn trong phạm vi quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng; còn lại phải cắt giảm triệt để. Ông cũng lưu ý bổ sung chính sách ưu đãi bao quát các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân và năng lượng mới.

Với dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi, Tổng Bí thư đề nghị đánh giá kỹ việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, đồng thời xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để tránh dự án đầu tư kéo dài. Những quy hoạch đang hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi mô hình chính quyền hai cấp thì tiếp tục thực hiện để tránh lãng phí. Luật phải bảo đảm tầm nhìn phát triển quốc gia, hạ tầng mang tính tổng thể, dài hạn, đồng thời khắc phục bất cập về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và cách đánh giá sự phù hợp của dự án.

Về dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, ông lưu ý cần rà soát kỹ để sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể liên quan đến Luật Đất đai và các luật khác, vừa tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, vừa bảo đảm tính thống nhất, liên thông trong hệ thống pháp luật.

Vũ Tuân