Tổng Bí thư: Việt Nam chuyển trạng thái 'quốc gia vươn lên'

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đang chuyển từ vị thế quốc gia đi sau sang trạng thái quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết 59); Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 70); Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71); Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (Nghị quyết 72).

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ba Nghị quyết mới cùng với "bộ tứ trụ cột" tạo nên chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững. Ông đề nghị mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hằng ngày, chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, thời hạn, chỉ số đo lường, giám sát và giải trình.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu toàn hệ thống chính trị khi triển khai các Nghị quyết cần quán triệt nguyên tắc 5 nhất quán (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông); 3 công khai (mục tiêu - tiến độ - kết quả); 3 sớm (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn); 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả).

Với Nghị quyết 59, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần xác định rõ hội nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định; gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Việt Nam đang chuyển từ vị thế quốc gia đi sau sang trạng thái quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.

Việt Nam sẽ hội nhập đồng bộ, toàn diện, sâu rộng, trong đó hội nhập kinh tế được xác định là trung tâm; hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế với ưu tiên hàng đầu là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số .

Hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng phải hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, hướng tới việc đưa các chuẩn mực, quy định về khoa học, công nghệ trong nước tiệm cận với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 16/9. Ảnh: Hoàng Phong

Những điểm nghẽn và thực thi cam kết, thỏa thuận quốc tế cần được khắc phục cùng với đẩy mạnh rà soát, nội luật hóa pháp luật quốc tế để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết của Việt Nam.

Việt Nam cần tận dụng hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, liên kết kinh tế quốc tế, nhất là các FTA thế hệ mới để tăng cường đan xen lợi ích, không phụ thuộc vào một số ít đối tác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao, nhất là các tập đoàn lớn toàn cầu, có vai trò dẫn dắt một số chuỗi cung ứng quan trọng như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Việt Nam sẽ ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, các khu công nghiệp sinh thái - thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông.

Doanh nghiệp Việt Nam được khuyến khích đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở nước ngoài, xây dựng thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế. "Chúng ta sẽ chuyển từ mở cửa cho đầu tư sang giai đoạn đầu tư FDI có chọn lọc chứ không tùy tiện", Tổng Bí thư nói.

Phát triển thị trường điện cạnh tranh

Với Nghị quyết 70, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy; cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống; chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp; vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch.

Từ nay đến 2030, Việt Nam phấn đấu dự phòng công suất tối thiểu 15%, giảm tổn thất điện năng đáng kể; tăng tỷ trọng năng lượng sạch phù hợp quy hoạch; xây dựng các cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, có lộ trình vững chắc.

Nghị quyết nêu 10 nhóm giải pháp trọng điểm, trước tiên là cân bằng cung-cầu theo vùng, cập nhật quy hoạch đồng bộ nguồn-lưới, chốt danh mục dự án then chốt.

Hệ thống truyền tải và lưu trữ sẽ được đầu tư mạnh mẽ, nhất là các tuyến 500kV, lưới thông minh, thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng tại các nút nghẽn. Nguồn vốn cho ngành điện sẽ được huy động đa dạng, từ đối tác công tư đến trái phiếu xanh, hợp đồng mua bán điện với phân bổ rủi ro hợp lý; áp dụng cơ chế thanh toán theo công suất khả dụng cho các nguồn linh hoạt.

Thị trường điện sẽ phát triển cạnh tranh theo lộ trình, chuẩn hóa cơ chế giá tham chiếu dài hạn, nâng cao minh bạch. "Đa dạng hóa nhiên liệu và dự phòng khí hóa lỏng (LNG), đảm bảo năng lực kho, tuyến ống, hợp đồng dài hạn, dự phòng than/khí chiến lược", Tổng Bí thư nói và yêu cầu thúc đẩy hiệu quả năng lượng, quản lý nhu cầu, áp dụng giá theo thời gian sử dụng, yêu cầu tiết kiệm bắt buộc ở phụ tải lớn.

Năng lượng tái tạo được phát triển theo tư duy hệ thống: đấu thầu cạnh tranh, quy hoạch đồng bộ nguồn-lưới-lưu trữ, chia sẻ chi phí đấu nối công bằng. Các nhóm dân cư dễ bị tổn thương sẽ được bảo vệ đi đôi với đảm bảo điện cho công nghiệp nền tảng thông qua các gói hỗ trợ mục tiêu, có thời hạn, minh bạch nguồn bù. Ngành điện sẽ chuyển đổi số thông qua việc đo xa, dữ liệu thời gian thực, dự báo phụ tài bằng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an ninh mạng. Nguồn nhân lực ngành điện được phát triển cùng với nội địa hóa như đào tạo kỹ sư hệ thống, công nghiệp phụ trợ.

"Chú trọng cải cách thể chế, tạo thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào đầu tư năng lượng tái tạo, truyền tải, phân phối điện", Tổng Bí thư nói.

Chống dạy thêm tràn lan

Với Nghị quyết 71, Tổng Bí thư nhấn mạnh xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. "Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao nguyên khí quốc gia, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc", ông nói.

Nghị quyết nêu 8 nhóm giải pháp chủ đạo, trong đó có xây dựng chuẩn đầu ra quốc gia theo bậc học, nghề; triển khai kiểm định bắt buộc, bảng xếp hạng công khai. Chương trình giáo dục sẽ được đổi mới cùng với chống bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan. Đội ngũ nhà giáo cần đột phá về chuẩn nghề nghiệp mới, đãi ngộ gắn với hiệu quả; có học bổng thu hút sư phạm, bồi dưỡng số, bảo đảm đạo đức và danh dự nhà báo.

Tự chủ đại học được thúc đẩy đi đôi với trách nhiệm giải trình và kiến tạo chương trình với doanh nghiệp. Giáo dục nghề nghiệp gắn với chuỗi cung ứng, học thật, làm thật theo mô hình kép; công nhận chứng chỉ kỹ năng số; đánh giá bởi doanh nghiệp.

Ngành giáo dục cần xây dựng học liệu mở quốc gia, hồ sơ học tập điện tử suốt đời, nền tảng thi cử an toàn, bảo đảm an ninh dữ liệu. Các nhóm yếu thế sẽ được quan tâm hỗ trợ bằng giải pháp phù hợp thay vì "chiếu cố".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm trước khi dự hội nghị, sáng 16/9. Ảnh: Hoàng Phong

Bảo hiểm y tế toàn dân, giảm chi phí cho người bệnh

Về Nghị quyết 72, Tổng Bí thư cho rằng dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Một trong những giải pháp được Tổng Bí thư nêu ra là tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng thông qua tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây; giám sát dịch tễ thời gian thực. Hệ thống y tế cơ sở và bác sĩ gia đình sẽ được phát triển, trong đó có nâng cấp trạm y tế, triển khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến bệnh viện. "Từng người dân phải được chăm sóc, bảo vệ, đánh giá về sức khỏe, không ai bị bỏ lại phía sau", Tổng Bí thư nói và bày tỏ mong muốn sẽ có các trung tâm chăm sóc, chống cô đơn cho người già.

Việt Nam sẽ phủ bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi với chi trả theo giá trị, mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh. Tự chủ bệnh viện sẽ được phát huy có kiểm soát; giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng, mua sắm tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm. Nhà nước khuyến khích sản xuất dược phẩm, trang thiết bị, vaccine trong nước đạt chuẩn quốc tế.

"Phấn đấu toàn dân khỏe để học, khỏe để làm, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Đảng, động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới; năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, trường học, bệnh viện; giáo dục đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai; y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo.

Vũ Tuân