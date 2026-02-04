Tổng Bí thư: Ưu tiên chính sách phát triển con người

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên cao nhất các chính sách phát triển con người, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Sáng 4/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, chủ trì buổi gặp mặt.

Dự gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự tin tưởng, cổ vũ của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng một lần nữa khẳng định chân lý: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 4/2. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã bổ sung lý luận về đường lối đổi mới vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện rõ sự kiên định đi đôi với đổi mới. Với tầm nhìn dài hạn, Đại hội quyết định chủ trương triển khai tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng cho giai đoạn 100 năm sau (2030-2130).

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh Đại hội Đảng XIV lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lan tỏa ra toàn Đảng và toàn xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đại hội Đảng XIV xác định quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước bằng những quyết sách và hành động cụ thể. Để Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, ngay từ năm nay, tốc độ tăng trưởng phải đạt hai con số liên tục.

"Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, Việt Nam phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, chủ trì gặp mặt nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa, sáng 4/2. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, Bộ Chính trị xác định trong quý I/2026 phải hoàn thành quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng và năm 2026 phải thể chế hóa những quan điểm mới, nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIV.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng cũng đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đã đạt được các mục tiêu chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa tiếp tục được khẳng định; quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Tổng Bí thư cho biết thời gian tới tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự gặp mặt sáng 4/2. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư bày tỏ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Sự cổ vũ, động viên, những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm là nguồn lực tinh thần giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo.

Vũ Tuân