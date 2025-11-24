Tổng Bí thư ủng hộ người dân vùng lũ

Sáng 24/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ và mặc niệm những người thiệt mạng trong đợt thiên tai vừa qua.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2025. Tổng Bí thư và các đại biểu chia sẻ sâu sắc với những mất mát của người dân khi nhiều tỉnh ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên liên tiếp hứng lũ quét, sạt lở.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sáng 24/11. Ảnh: TTXVN

Sáng cùng ngày, trước phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã tưởng niệm nạn nhân trong mưa lũ và ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng nhân dân khắc phục hậu quả.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết trong những ngày qua, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai.

Theo thống kê, gần 100 người tử vong, nhiều người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. "Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai", ông Chiến nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các phó chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định ủng hộ đồng bào chịu mưa lũ. Ảnh: Hoàng Phong

Quốc hội ghi nhận và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kêu gọi toàn thể đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Những ngày qua, cả nước đã chung sức hướng về vùng lũ. Chính phủ liên tục hỗ trợ khẩn cấp cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đăk Lăk từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương. Nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh... đã gửi hàng cứu trợ, cử đoàn công tác vào các vùng bị cô lập. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ kinh phí hỗ trợ, trong khi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên cả nước đóng góp lương thực, thuốc men, quần áo, cùng nhiều chuyến xe nghĩa tình.

Lực lượng quân đội, công an huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, phương tiện cơ giới và trực thăng để tiếp cận các khu vực chia cắt, vận chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ sơ tán dân. Chính phủ yêu cầu lãnh đạo địa phương bám sát cơ sở, bảo đảm tiếp tế kịp thời; việc dọn dẹp vệ sinh, khôi phục nhà cửa, trường lớp, đường sá phải hoàn thành trước 30/11. Các hộ có nhà sập, đổ được hỗ trợ sửa chữa trong tháng 11 và tái định cư trước 31/1/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do mưa lũ, sáng 24/11. Ảnh: TTXVN

Ngày 23/11, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa nhận 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đăk Lăk 500 tỷ đồng.

Ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ hỗ trợ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng từ tiền ủng hộ gửi về tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng cộng, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 10 đợt với tổng số tiền gần 760 tỷ đồng 27 địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây ra trong thời gian qua.

Các đại biểu Quốc hội đứng dậy dành một phút tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Hoàng Phong

Mưa lũ ở Nam Trung Bộ đến nay đã làm 91 người chết, nhiều khu vực bị ngập sâu, hàng trăm hộ phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 13.000 tỷ đồng, với Đăk Lăk và Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nhất. Hơn 220 nhà sập, gần 1.000 nhà hư hỏng, cùng diện tích lớn hoa màu, chăn nuôi, hạ tầng bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.

