Tổng Bí thư: Từng đạo luật phải hướng đến sự ấm no của nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Quốc hội phải gắn bó máu thịt với nhân dân, bảo đảm từng đạo luật và quyết sách đều hướng tới hạnh phúc, ấm no, tự do của toàn dân tộc.

Sáng 25/9, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm đặt ra rất cao. Đảng và Nhà nước phải ban hành chủ trương, quyết sách đột phá để bảo đảm tăng trưởng nhanh, GDP duy trì liên tục hai con số nhưng vẫn bền vững. "Các nước trên thế giới đều tập trung cho mục tiêu phát triển, không chờ đợi chúng ta. Đây là giai đoạn bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đất nước vươn lên, nếu chậm chân sẽ tụt hậu", ông nói.

Theo Tổng Bí thư, bối cảnh đó đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ cải cách thể chế để trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển. Yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động của Quốc hội thời gian tới là nâng cao tính nhân dân. Quốc hội phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu nâng cao tính đảng trong hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cơ quan này luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các đại biểu là đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm kép, trở thành cầu nối giữa Đảng và Quốc hội, giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với các quyết sách hệ trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 25/9. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác lập pháp phải là "đột phá của đột phá", đi trước mở đường, khắc phục chồng chéo, điểm nghẽn, dẫn dắt sự phát triển. Quy trình lập pháp cần phát huy phản biện xã hội, tham vấn rộng rãi chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri. Ông yêu cầu kiên quyết phòng ngừa tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, sự chi phối chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch. "Mọi đạo luật đều phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Đối với giám sát tối cao, ông đề nghị tập trung vào những vấn đề bức thiết như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Hoạt động giám sát phải truy đến cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đồng thời kiến nghị sau giám sát phải được thực hiện nghiêm, có chế tài rõ ràng.

Tổng Bí thư cũng lưu ý Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần cải tiến phương thức hoạt động, giảm hình thức, tăng thực chất. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới chương trình kỳ họp, cách thức thảo luận, tranh luận, chất vấn; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động. Với đội ngũ cán bộ, ông yêu cầu mỗi đại biểu phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Đại biểu cần giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri là thước đo cao nhất cho uy tín và trách nhiệm của đại biểu.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quốc hội tập trung chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã gánh vác khối lượng công việc rất lớn, từ nghiên cứu hàng trăm dự thảo luật, hàng trăm nghìn trang tài liệu đến lắng nghe hàng triệu lượt ý kiến cử tri. Đó là sự cống hiến trí tuệ, tâm huyết và cả những hy sinh thầm lặng của từng đại biểu.

Những kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ Quốc hội, đồng thời khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của mô hình tổ chức mới trong bối cảnh phát triển đất nước. Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế: chất lượng một số đạo luật chưa cao, còn chồng chéo, thiếu khả thi, chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn; công tác thẩm tra, phản biện đôi lúc còn hình thức, chưa phát huy đầy đủ trí tuệ tập thể; hoạt động giám sát có lúc chưa quyết liệt, chưa làm rõ đến cùng trách nhiệm, nhiều bất cập nêu ra chưa được xử lý triệt để.

Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm chính trị cao, ông tin tưởng Đảng bộ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đại biểu sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết, lan tỏa ý chí và quyết tâm của Đại hội. Ông yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ và các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt hơn công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.804 đảng viên của 11 đảng bộ trực thuộc, trong đó 41 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu do Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định. Trong phiên chính thức sáng 25/9, Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, thảo luận góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sơn Hà