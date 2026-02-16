Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, mừng tuổi người dân Thủ đô

Tối 16/2, 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương vua Lý Thái Tổ, mừng tuổi người dân và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP và các sở, ban, ngành, đại diện nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đến thăm chúc tết Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công ơn Đức vua Lý Thái Tổ và các bậc tiền nhân đã xây dựng, bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ và bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của Thủ đô và đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi, chúc Tết công nhân, người lao động, chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Ông trò chuyện, chúc nhân dân Thủ đô đón Xuân Bính Ngọ vui tươi, hạnh phúc, năm mới đạt nhiều thắng lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi các cháu nhỏ. Ảnh: Giang Huy

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bức tranh. Ảnh: Giang Huy

Võ Hải