Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, mừng tuổi người dân Thủ đô

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP và các sở, ban, ngành, đại diện nhân dân Thủ đô.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công ơn Đức vua Lý Thái Tổ và các bậc tiền nhân đã xây dựng, bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ và bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của Thủ đô và đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi, chúc Tết công nhân, người lao động, chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.
Ông trò chuyện, chúc nhân dân Thủ đô đón Xuân Bính Ngọ vui tươi, hạnh phúc, năm mới đạt nhiều thắng lợi.
Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.
Võ Hải