Tổng Bí thư Tô Lâm: Tăng trưởng phải nâng cao thu nhập người dân

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Nghị quyết thúc đẩy tăng trưởng hai con số đến năm 2045, bảo đảm ổn định, chất lượng, không đánh đổi môi trường và đời sống nhân dân.

Chiều 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương về xây dựng Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết sẽ là "bản thiết kế tổng thể" cho mô hình tăng trưởng hai con số của Việt Nam đến năm 2045. Đây là "quyết tâm chiến lược, lựa chọn có tính lịch sử" nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, song tăng trưởng phải bảo đảm ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết phải thể hiện quyết tâm cao, kiên định mục tiêu, không dao động trước khó khăn, thách thức; không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi ổn định vĩ mô, môi trường và tiến bộ xã hội. Văn kiện cần có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại nền tảng phát triển ngày mai hoặc suy giảm nguồn lực cho các thế hệ tương lai.

Về mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải thay đổi "động cơ" của nền kinh tế chứ không chỉ điều chỉnh chính sách vận hành. Đây là bước chuyển mang tính hệ thống, đòi hỏi đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư nhân, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, hình thành nền kinh tế hiện đại, năng suất cao, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ông nhấn mạnh mô hình tăng trưởng mới không chỉ thiên về chỉ tiêu kinh tế mà phải nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp, giảm nghèo và thu hẹp chênh lệch giàu nghèo, đồng thời bảo vệ môi trường. "Phải nâng cao được thu nhập, đời sống người dân. Tăng trưởng rất nhiều nhưng đời sống của người dân vẫn không được cải thiện thì không được," Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ban Chính sách, chiến lược Trung ương chiều 2/3. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Nghị quyết cũng cần làm rõ các nguồn lực khả thi để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số như huy động vốn, vai trò tiết kiệm nội địa, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thị trường vốn, cơ chế phân bổ nguồn lực và ngưỡng an toàn vĩ mô. Mọi nguồn lực ngân sách, đất đai, tài nguyên, vốn tín dụng, tài sản công phải được tính đúng, tính đủ, phân bổ theo hiệu quả và gắn với trách nhiệm giải trình.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xóa bỏ tâm lý an toàn, tư duy nhiệm kỳ, cách làm cục bộ; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Cần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; tăng cường gắn kết Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học để thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư lưu ý cải cách thể chế phải thực chất, triệt để, trở thành lợi thế cạnh tranh; các quy định pháp luật phải rõ ràng, bảo đảm tính pháp quyền. Ông yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, có tầm nhìn, năng lực và chính trực; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, không tham nhũng, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản hoặc nợ công mất kiểm soát. Chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu này.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thị trường trong nước hơn 100 triệu dân phải trở thành trụ cột bền vững của tăng trưởng. Cấu trúc kinh tế cần hài hòa giữa khu vực nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng, liên kết chuỗi giá trị, nâng cao tính tự chủ của từng khu vực.

Từ phải: Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và hai Phó ban Thái Thanh Quý, Nguyễn Kim Sơn, tại cuộc làm việc chiều 2/3. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Theo báo cáo của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, mô hình tăng trưởng mới sẽ lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất; thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước là động lực kép; vận hành trên nền tảng Nhà nước kiến tạo phát triển và văn hóa đổi mới sáng tạo.

Vũ Tuân