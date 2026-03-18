Tổng Bí thư Tô Lâm: Nói ít làm nhiều, xử lý đến cùng tham nhũng, lãng phí

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo hướng quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn; mỗi việc phải có kết quả cụ thể để người dân thấy, tin và ủng hộ.

Sáng 18/3, chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 14, cần kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông nêu rõ tinh thần "nói ít làm nhiều, làm đến cùng, sau mỗi phiên họp phải có chuyển biến rõ ràng, thực chất".

Người đứng đầu Đảng yêu cầu hoàn thiện Nghị quyết Trung ương về tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với chương trình hành động, tiếp tục kiên quyết đấu tranh chống "giặc nội xâm", đồng thời gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phối hợp trình Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù, sớm thể chế hóa chủ trương của Đảng về xử lý vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sáng 18/3. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách gắn với xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển mạnh sang phòng ngừa từ sớm, tập trung vào các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; địa phương kiểm soát ngay trong quá trình vận hành, phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.

Các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được đẩy nhanh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm phải xử lý dứt điểm. Các cơ quan cần đổi mới cách làm, tăng tính chủ động cho địa phương trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội.

Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành được giao đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành cần sớm hoàn thiện, kết nối liên thông để người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử, hạn chế nhũng nhiễu.

Tổng Bí thư và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho rằng Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh cần đổi mới tư duy, cách làm để vừa phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức 22 đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 14 và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chính phủ đã chỉ đạo xử lý 1.023 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; còn 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý.

Vũ Tuân