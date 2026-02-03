Tổng Bí thư Tô Lâm nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 3/2 tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông cho biết việc trao huy hiệu là sự ghi nhận quá trình 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm, gắn với quá trình công tác liên tục ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp khác nhau.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trong suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đảm nhiệm nhiều vị trí từ cơ sở đến cấp cao của Đảng và Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức trong từng giai đoạn. Ông nêu dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chấp hành nghiêm đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm của người đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có nội dung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo chủ trương chung.

Việc trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng thể hiện sự trân trọng của tổ chức Đảng đối với quá trình rèn luyện, công tác lâu dài của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời là dịp để các cán bộ, đảng viên nhìn lại trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với tổ chức.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, sáng 3/2. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân và gia đình. Tổng Bí thư Tô Lâm nói 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là 45 năm công tác, rèn luyện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư chia sẻ Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm tự hào, đồng thời là lời nhắc nhở bản thân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Người đứng đầu Đảng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và của nhân dân lên trên hết, trước hết, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra trong giai đoạn tới.

Vũ Tuân