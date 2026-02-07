Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm thành lập Đảng

Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xác định phương hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Chiều 7/2, tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cho biết một ngày trước, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-2030.

Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban, có nhiệm vụ tổng kết quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua, đồng thời nghiên cứu, xác định phương hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo đến năm 2130.

Cùng với nội dung này, Ban Chỉ đạo thực hiện tổng kết 40 năm triển khai Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo, với 8 phó ban gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nguyễn Thanh Nghị; nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Các Ủy viên khác là Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV Nguyễn Văn Nên; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Tổng Bí thư Tô Lâm và các ông Trần Cẩm Tú, Trịnh Văn Quyết, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Xuân Thắng, Lê Minh Trí, Phạm Gia Túc, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Những nội dung này sẽ được báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc Ban Chỉ đạo có tổ biên tập. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để phục vụ công tác.

Chủ tịch nước Lương Cường trước giờ hội nghị quán triệt nghị quyết. Ảnh: Giang Huy

Từ ngày 3/2 đến 7/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản tại Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn tổ chức hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng.

Đảng ra đời với mục tiêu lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" ngày 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một dân tộc bị áp bức, đói nghèo, Việt Nam đã trở thành quốc gia độc lập, thống nhất, tự chủ, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam thực hiện đổi mới từ năm 1986, thoát khỏi khủng hoảng, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Vũ Tuân