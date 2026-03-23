Tổng Bí thư Tô Lâm: Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 sáng 23/3, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa nền tảng, quyết định cơ chế vận hành, chất lượng lãnh đạo và phát triển đất nước giai đoạn 2026-2031.

Sáng 23/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội 14. Những vấn đề được bàn và quyết nghị tại hội nghị là "hành lang pháp lý", "quy tắc vận hành", "nguyên tắc kỷ luật", "chuẩn mực hành động" để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Theo ông, Hội nghị Trung ương 2 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các xung đột về địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, dữ liệu và thị trường làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của các quốc gia.

Trong nước, sau thành công của Đại hội 14, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đất nước đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, song cũng đối mặt với yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng trước hết phải nhận thức đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác tư tưởng, cơ chế phối hợp, nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước là "kết cấu" của tổ chức, "mạch dẫn" của quyền lực, "chuẩn mực" để giữ vững nguyên tắc và "cơ chế" để kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Tổng Bí thư yêu cầu quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín của Đảng; lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược tốt hơn, thể chế đồng bộ hơn, kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn, lựa chọn cán bộ chuẩn xác hơn và phản ứng chính sách nhanh hơn trước biến động.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, sáng 23/3. Ảnh: Phạm Thắng

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được "định vị" đúng vị trí, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, bảo đảm kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Việc tổng kết các nghị quyết về lĩnh vực này phải được thực hiện "quyết liệt, thẳng thắn, khoa học, thực tiễn và nhân văn", làm rõ kết quả, hạn chế và khoảng trống để kịp thời hoàn thiện.

Tổng Bí thư khẳng định công tác xây dựng Đảng phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân; mọi quy chế, quy định, chủ trương, quyết định của Trung ương phải hướng tới mục tiêu làm cho Đảng mạnh hơn, đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn, bộ máy phục vụ nhân dân tốt hơn, nguồn lực được khơi thông mạnh hơn và các mục tiêu đến năm 2030, 2045 có cơ sở hiện thực.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn cùng giai đoạn phải được xem xét bằng tư duy chiến lược để tạo tự chủ, động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới, phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh cần bàn và tìm ra phương cách để đạt tăng trưởng GDP trên 10% trong cả nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo. "Vấn đề cấp bách hiện nay là chống khủng hoảng kinh tế và chống chiến tranh xung đột. Ngăn chặn được hai đe dọa đó là tiền đề để chúng ta thành công trong nhiệm vụ phát triển đất nước hôm nay và trong tương lai", Tổng Bí thư nói.

Theo ông, nội dung hội nghị cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm ngay, không thể chậm trễ. Ngoài chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng..., Trung ương đồng thời xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031 và một số vấn đề hệ trọng khác.

"Đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

>>> Nội dung bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14 của Tổng Bí thư Tô Lâm

Vũ Tuân