Tổng Bí thư Tô Lâm: Hải Phòng phải hướng tới siêu đô thị biển tầm cỡ thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hải Phòng cần tầm nhìn phát triển dài hạn, không chỉ đến 2030 hay 2045 mà phải hướng tới vị thế siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu vào năm 2100.

Sáng 16/3, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng thành phố cảng cần một tư duy phát triển mới, với tầm nhìn dài hạn để trở thành trung tâm giao thương quốc tế của Đông Á trong tương lai.

Ông bày tỏ niềm vui trước những thành tựu bứt phá của Hải Phòng - địa phương có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thành phố vẫn khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng của cả nước.

Năm 2025, GRDP Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, chiếm gần 90% GRDP. Hải Phòng cũng dẫn đầu nhiều chỉ số về cải cách hành chính và môi trường đầu tư như PCI, PAR Index, SIPAS và PGI.

Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số hạn chế như thu hút đầu tư nước ngoài và thu nhập bình quân chưa đạt kỳ vọng; hạ tầng kết nối vùng, logistics và đường thủy nội địa chưa đồng bộ; nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào gia công, lắp ráp.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt phía Bắc, Tổng Bí thư yêu cầu Hải Phòng cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết của Bộ Chính trị theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm".

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc tại TP Hải Phòng, sáng 16/3. Ảnh: Đàm Thanh

Theo ông, chiến lược phát triển của thành phố được xác định theo các cột mốc dài hạn. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối logistics và chuỗi cung ứng của miền Bắc và khu vực, hình thành cấu trúc kinh tế biển hiện đại với hệ thống cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, sông Văn Úc và khu thương mại tự do thế hệ mới. Đến năm 2045, thành phố hướng tới mô hình cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, là đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống.

"Tầm nhìn năm 2100, Hải Phòng phải hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương quốc tế của Đông Á", Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh sự phát triển của thành phố không chỉ được đo bằng tăng trưởng GRDP mà còn bằng chất lượng sống và sự phát triển toàn diện của con người.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu Hải Phòng tập trung vào 6 định hướng lớn, gồm phát triển hạ tầng xã hội cho người lao động thông qua nhà ở xã hội và khu lưu trú công nhân gắn với các thiết chế văn hóa, y tế; nâng tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ; xây dựng Hải Phòng thành trung tâm y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ; tạo sinh kế bền vững cho người dân và hỗ trợ nhóm yếu thế; kiểm soát ô nhiễm, thích ứng biến đổi khí hậu; tạo môi trường để người dân học tập, sáng tạo và phát triển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết dù đã có Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế đặc thù, nhưng các nghị quyết mới dành cho Hà Nội và TP HCM ban hành tháng 12/2025 có nhiều chính sách nổi trội hơn. Vì vậy thành phố kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 226 để bổ sung các cơ chế tương đương nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế.

Hải Phòng cũng đề nghị trung ương bổ sung nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và ủy quyền cho thành phố được phê duyệt, điều chỉnh một số quy hoạch hiện thuộc thẩm quyền Thủ tướng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đây là đề xuất chính đáng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn phát triển của thành phố. Ông khẳng định trung ương sẽ luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Hải Phòng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Lê Tân