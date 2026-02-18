Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối ngoại phải tạo cục diện thuận lợi cho đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phải chủ động chiến lược, giữ hòa bình, ổn định và mở rộng không gian phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 18/2, Tổng Bí thư có bài viết "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới". Mở đầu bài viết, Tổng Bí thư nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam và khẳng định vận hội của đất nước luôn gắn liền với những biến chuyển của thời đại. Ngay sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ "sau vấn đề phòng thủ, ngoại giao là một vấn đề cần yếu cho một nước độc lập", qua đó xác định vai trò và trách nhiệm đặc biệt quan trọng của đối ngoại đối với quốc gia, dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam sau 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm giành được độc lập và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIV, đối ngoại - một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên - sẽ được triển khai toàn diện ở tầm cao mới, nhằm kiến tạo hòa bình, bồi đắp thịnh vượng và xây dựng vị thế cao hơn, vững chắc hơn cho đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Phân tích bối cảnh quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng thế giới đang chứng kiến những chuyển dịch nhanh, cường độ mạnh, tác động sâu rộng, mang tính thời đại. Các xu hướng vận động đan xen, vừa gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau sâu hơn, vừa chia rẽ và cạnh tranh gay gắt hơn. Hệ thống quan hệ quốc tế đa phương và luật pháp quốc tế có dấu hiệu bị xói mòn; tranh chấp chủ quyền, xung đột lãnh thổ gia tăng; cạnh tranh chính trị, kinh tế gắn với kiểm soát công nghệ, năng lượng và hạ tầng chiến lược. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gay gắt về quy mô và tính chất.

Bên cạnh đó, các xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, tăng trưởng bền vững, bao trùm và toàn cầu hóa vẫn tiếp diễn. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ mở ra không gian phát triển mới dựa trên tri thức và tiềm năng con người. Đa số cộng đồng quốc tế mong muốn xây dựng một trật tự thế giới dân chủ, công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Ở trong nước, giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng 2026-2031 được Tổng Bí thư xác định là giai đoạn bản lề, có tính quyết định đối với mục tiêu bứt phá trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trình độ tiên tiến. Nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới và xu thế thời đại, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu; đất nước có thể lặp lại bài học mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình khi những điểm nghẽn mang tính cấu trúc trong mô hình phát triển và quản trị quốc gia bộc lộ rõ hơn. Việc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm là cam kết chính trị - lịch sử của Đảng trước nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định thực tiễn thế giới cho thấy không một quốc gia phát triển hùng mạnh nào mà không xây dựng nền đối ngoại mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, an ninh và phát triển của mỗi quốc gia không thể tách rời tác động của thế giới và thời đại. Vì vậy, kỷ nguyên mới đòi hỏi phải triển khai "đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới", bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường làm nền tảng; đặt người dân là trung tâm; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm.

Theo Tổng Bí thư, nền đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới phải được thể hiện trên ba phương diện. Về mục tiêu, mọi hoạt động đối ngoại hướng tới bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân; hội nhập sâu rộng, có vị trí, vai trò quan trọng trong chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển.

Đối ngoại gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa và xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặt phát triển kinh tế - xã hội làm trọng tâm, coi ngoại giao phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; phát huy vai trò của ba kênh đối ngoại gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời huy động sự tham gia của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. "Thế giới càng biến động, việc củng cố hòa bình, ổn định cho đất nước càng có vai trò trọng yếu, then chốt", ông nói, yêu cầu đối ngoại phải chủ động chiến lược trong mọi tình huống, giữ ổn định bên trong, giữ hòa bình, hợp tác với bên ngoài; cùng với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

Đối ngoại đồng thời là động lực tạo dựng điều kiện thuận lợi, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Tổng Bí thư yêu cầu nhận diện và tận dụng các xu hướng đang định hình kinh tế thế giới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, tự động hóa; chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành kết quả kinh tế cụ thể, có thể đo đếm và lan tỏa trực tiếp tới người dân thông qua các thỏa thuận kinh tế, hiệp định thương mại và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Ông nhấn mạnh đối ngoại phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng quốc tế, đóng góp xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế; tiếp tục thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng; tham gia sâu hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, viện trợ nhân đạo, trung gian, hòa giải.

Bên cạnh đó, đối ngoại phải góp phần gia tăng sức mạnh mềm, vị thế và ảnh hưởng của đất nước trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Trong kỷ nguyên mới, cán bộ đối ngoại, ngoại giao cần có bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, kỹ năng và trình độ ngang tầm quốc tế, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Kết thúc bài viết, Tổng Bí thư tin tưởng đối ngoại Việt Nam sẽ tiếp tục tạo lập và gìn giữ hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Vũ Tuân