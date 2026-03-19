Tổng Bí thư, Thủ tướng dự khởi công 121 trường nội trú biên giới

Sáng 19/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp giai đoạn hai tại các xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố.

Lễ khởi công được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu địa phương, với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sự kiện thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên, với tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào dân tộc. Đây "là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, gắn phát triển giáo dục với kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới".

Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025 và 121 trường khởi công ngày 19/3, tổng số trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai là 229. Chính phủ và địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, điều kiện thực tiễn để mở rộng, hướng tới cả các khu vực đặc thù như hải đảo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dự lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại Đồng Đăng, Lạng Sơn, sáng 19/3. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lực, bảo đảm đúng quy định, không để thất thoát, lãng phí. Các trường khởi công năm 2025 phấn đấu hoàn thành trước 30/8; các trường khởi công ngày 19/3 hoàn thành trong tháng 8/2027. "Từng ngôi trường sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết điều kiện học tập của học sinh khu vực biên giới còn khoảng cách so với miền xuôi, vì vậy Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu các địa phương coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ. Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi mỗi công trình không chỉ là dự án xây dựng mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào.

Học sinh tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, Lạng Sơn tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư nhấn mạnh các trường cần bảo đảm chất lượng cao về kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là trường kiểu mẫu vùng biên. Ngành giáo dục bên cạnh dạy chữ cần chú trọng dạy người, để trường học thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho học sinh.

Người đứng đầu Đảng tin tưởng các trường nội trú liên cấp sẽ trở thành "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin cho tương lai vùng biên cương.

Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết 108 trường nội trú liên cấp giai đoạn một đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, trong đó Trường Si Pa Pìn, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ ngày 31/1/2026.

Vũ Tuân