Tổng Bí thư: Thi đua để mỗi người coi làm việc tốt là lẽ tự nhiên

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thi đua phải trở thành nếp nghĩ, cách làm hằng ngày, để mỗi người tự giác làm việc tốt, coi trách nhiệm, kỷ luật, cống hiến là điều tự nhiên.

Sáng 27/12, phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, Tổng Bí thư Tô Lâm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công; đồng thời biểu dương sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của hàng triệu người lao động, cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhắc lại Lời kêu gọi Thi đua ái quốc năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Theo ông, thi đua không chỉ là phong trào mà còn là kỷ luật, trách nhiệm và sáng tạo trong từng việc cụ thể; là nỗ lực vượt lên chính mình để đóng góp nhiều hơn; là cạnh tranh lành mạnh để làm tốt hơn. Thi đua phải trở thành công việc hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân và cho chính mỗi người, tạo ra những "sản phẩm cụ thể mà người dân được thụ hưởng thật".

Tổng bí thư phát biểu thi đua yêu nước Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Video: VTV

Nhiều tấm gương thi đua yêu nước được tôn vinh là "những con người bình dị nhưng làm nên những thành tích cao quý". Đó là những người lặng thầm đổi mới quy trình để tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; những người bền bỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng; những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"; những người kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục; những cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, biên cương, hải đảo, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; những doanh nhân dám đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm và chăm lo đời sống người lao động, như những "ong thợ chăm chỉ tạo mật ngọt cho đời".

Tổng Bí thư cho rằng điều đáng trân trọng ở các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích hay ý chí vượt khó, mà còn là phẩm chất trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và ý thức cộng đồng; là việc đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, coi danh dự là thiêng liêng, cao quý và lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất lao động. Khi những tấm gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần của xã hội sẽ tốt lên từng ngày, cuộc sống trở nên nhân văn, ấm áp hơn. Việc tôn vinh, theo Tổng Bí thư, chính là để lan tỏa và nhân lên những giá trị tốt đẹp đó.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước sáng 27/12. Ảnh: Giang Huy

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, sức chống chịu và khả năng bứt phá. Trong bối cảnh đó, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động, giúp mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực, nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa thành công việc rõ ràng, có đích đến, để mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể phát triển, là người kiến tạo tương lai và là người thụ hưởng thành quả lao động, sáng tạo.

Người đứng đầu Đảng đề nghị phong trào thi đua yêu nước thời gian tới tập trung vào 9 định hướng lớn, trước hết là bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với mục tiêu cụ thể. Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự.

Phong trào thi đua cần tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số. Việc thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương mới ban hành trong năm 2025 được Tổng Bí thư xác định là "nguồn tài nguyên và cảm hứng" để đạt thành tích trong thi đua yêu nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các gian hàng triển lãm bên lề đại hội. Ảnh: Giang Huy

Bên cạnh đó, các cơ quan cần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí tuân thủ. Thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp phải được coi là thước đo chất lượng công vụ.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cần hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; làm cho xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, chăm lo tốt hơn người có công và các nhóm yếu thế. Cùng với đó là các phong trào thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; thi đua gắn với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; thi đua hướng về cơ sở; thi đua củng cố quốc phòng, an ninh; thi đua phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Chúng ta tổ chức thi đua yêu nước để mỗi cá nhân, tập thể và toàn xã hội sống tốt lên, đẹp hơn, nhân văn hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi thi đua phải làm cho con người nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết chia sẻ, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn; để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng. Mỗi tập thể cần coi phục vụ cộng đồng là trách nhiệm và danh dự; mỗi cá nhân coi làm việc tốt là lẽ tự nhiên. Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, đất nước và dân tộc sẽ cùng tiến lên.

Thủ tướng phát biểu thi đua yêu nước Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Video: VTV

Tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Thủ tướng nhấn mạnh thi đua không phải chạy theo thành tích mà là công việc hằng ngày, hướng tới mục tiêu xuyên suốt vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì phát triển bền vững và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Phong trào thi đua 5 năm tới tập trung vào ba đột phá là thi đua thực chất, thi đua tích cực và thi đua lan tỏa; cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng Đảng đạo đức, văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc..

Phát biểu hưởng ứng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định quyết tâm tham gia mạnh mẽ phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Vũ Tuân