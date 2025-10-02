Tổng Bí thư quyên góp ủng hộ người dân ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Chiều 2/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và tập thể Văn phòng Trung ương Đảng đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến những gia đình có người bị nạn và chia sẻ những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ vừa qua.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Tổng Bí thư yêu cầu các địa phương huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ. Các lực lượng phải bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa; không để người người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, chiều 2/10. Ảnh: Dangcongsan.vn

Người đứng đầu Đảng đề nghị, khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ người bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau. Các lực lượng chú trọng đảm bảo chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục... nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Tính đến chiều 2/10, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 672 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão Bualoi qua các tài khoản ngân hàng.

Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, 260 tỷ đồng được phân bổ cho các địa phương bị ảnh hưởng. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất - mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng. Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi địa phương 15 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Đến chiều nay, bão Bualoi đã làm 40 người chết, 21 người mất tích, 150 người bị thương, 185 nhà sập, đổ, hơn 167.000 nhà hư hỏng, tốc mái, hơn 58.800 nhà bị ngập, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng; gần 52.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15.302 ha thủy sản bị thiệt hại; 21.939m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 8.485 cột điện, 79.841 cây xanh bị gãy đổ.

Vũ Tuân