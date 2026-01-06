Tổng Bí thư: Quốc hội cần dũng cảm quyết định việc khó

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, lĩnh vực chưa có tiền lệ để mở đường cho phát triển nhanh, bền vững.

Sáng 6/1, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại cách đây tròn 80 năm, lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo hay chính kiến, đã trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn đại biểu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành độc lập, cuộc Tổng tuyển cử vẫn được tổ chức dân chủ, công khai, nghiêm túc, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 89%. Kết quả, 333 đại biểu Quốc hội đã được bầu, phản ánh tính đại diện rộng rãi và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Sự kiện lịch sử đó trở thành mốc son, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của Nhà nước Việt Nam mới, khẳng định một chân lý lớn là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Tổng Bí thư, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội khẳng định vai trò là trung tâm của đời sống chính trị, pháp lý quốc gia, giữ vị trí then chốt trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trên lĩnh vực lập hiến, lập pháp, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp, gắn với những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Mỗi bản Hiến pháp phản ánh trình độ phát triển của đất nước và tư duy đổi mới trong tổ chức, vận hành quyền lực nhà nước.

Đặc biệt, việc Quốc hội khóa 15 thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đã hiến định mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tạo cơ sở quan trọng cho chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội không ngừng được đổi mới, đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Quốc hội đã thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, với nhiều quyết sách kịp thời về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Phong

Hướng tới mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển. Ông cho rằng nếu không có đột phá về thể chế, pháp luật và một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt thì những mục tiêu đó khó thành hiện thực.

Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội tiếp tục đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những việc mới, lĩnh vực chưa có tiền lệ; mở đường cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Quốc hội cần phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp; công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động; đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển.

Ông yêu cầu coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển, gắn "xây" với "chống", lấy "xây" là căn bản; nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật và thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Theo Tổng Bí thư, đất nước đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt. Trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu là rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa 16, các đại biểu cần tiếp tục là những người "tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết".

Sơn Hà