Tổng Bí thư: Phát triển y tế hiện đại trên nền tảng nhân ái

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành y tế phải phát triển hiện đại, ứng dụng khoa học nhưng giữ vững y đức, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Chiều 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy thuốc cả nước, những người hàng ngày trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gìn giữ sự trường tồn của dân tộc.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu", "cán bộ y tế cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình", Tổng Bí thư khẳng định đây không chỉ là lời căn dặn về chuyên môn mà còn là chuẩn mực đạo đức, là mệnh lệnh thiêng liêng đối với mỗi người thầy thuốc. Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng tri thức mà còn bằng tấm lòng, không chỉ làm nghề mà còn gánh vác sứ mệnh phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khi đến thăm Bệnh viện Hữu Nghị chiều 27/2. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, từng bước khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ nền tảng còn nhiều thiếu thốn, đến nay hệ thống y tế đã ngày càng hoàn chỉnh, từng bước hiện đại, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến vốn trước đây chỉ có ở các nước phát triển. Những kết quả đó góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ người dân.

"Ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ và lòng nhân ái, nơi khoa học gắn với lương tâm, trách nhiệm, nơi mỗi tiến bộ chuyên môn đều gắn với giá trị con người", ông nói, nhấn mạnh rằng người thầy thuốc không chỉ chữa lành những tổn thương của thể xác, mà còn xoa dịu những lo âu, nỗi đau về tinh thần, không chỉ kéo dài sự sống, mà còn nâng đỡ niềm tin của người bệnh, nhân dân. Phía sau mỗi thành tựu đó là những đêm không ngủ, những giờ phút căng thẳng và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với ngành y tế ngày càng cao, nhất là khi triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Người dân không chỉ mong được chữa bệnh mà còn mong được chăm sóc toàn diện, được phục vụ với chất lượng ngày càng cao, nhân văn và hiện đại hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị. Ảnh: TTXVN

Ông đề nghị ngành y tế kiên định mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng và công bằng. "Không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc. Không để khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh xã hội trở thành rào cản đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân", Tổng Bí thư nói.

Cùng với yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, Tổng Bí thư lưu ý phải tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi bệnh viện phải là nơi người bệnh tìm đến với niềm tin và ra về với sự an tâm; mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa trong những thời khắc khó khăn nhất của người bệnh, ở lằn ranh sinh - tử.

Nhấn mạnh yếu tố con người là quyết định, Tổng Bí thư cho rằng dù khoa học có tiến bộ từng ngày, trang thiết bị có hiện đại đến đâu, người thầy thuốc vẫn là nhân tố then chốt. Đội ngũ cán bộ y tế cần vững y lý, giỏi y thuật, sáng y đức, sâu trách nhiệm, vững vàng bản lĩnh và tận tụy với người bệnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị. Ảnh: TTXVN

Song song với đó, ngành y tế cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, để phục vụ nhân dân tốt hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn.

"Điều quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi của ngành y tế - đó là lòng nhân ái, là trách nhiệm, là sự tận tụy vì con người. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của ngành y tế không chỉ nằm ở máy móc hay kỹ thuật, mà nằm ở trái tim, khối óc của người thầy thuốc", Tổng Bí thư phát biểu.

Ghi nhận những kết quả của Bệnh viện Hữu Nghị, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

