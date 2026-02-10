Tổng Bí thư: Nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị thận trọng, công tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc, bám sát quy định của Đảng.

Chiều 10/2, gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết việc chuẩn bị Đại hội được triển khai trong bối cảnh đặc biệt. Tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp. Yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới ngày càng cao, triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, khó, nhạy cảm. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn.

Theo Tổng Bí thư, thành công Đại hội XIV là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đóng góp rất quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc. "Đó là kết quả của quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học, tinh thần trách nhiệm cao, sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng", ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện là tích hợp ba báo cáo lớn, kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất. Việc này không chỉ làm cho văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn, mà thể hiện cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao.

Tổng Bí thư khẳng định "công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc; bám sát quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới". Kết quả, Đại hội bầu cử một lần đủ theo đề án, với tỷ lệ phiếu tập trung cao "đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng".

Cùng với đó, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật và tận tâm của cán bộ làm công tác này. Đây là những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng, góp phần để Đại hội thành công.

Ngay sau Đại hội, việc hoàn thiện văn kiện được triển khai khẩn trương. Ngày 7/2, văn kiện được công bố chính thức tại Hội nghị quán triệt toàn quốc, rút ngắn hơn một tháng so với nhiệm kỳ trước. "Các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và cơ quan tham mưu, giúp việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Tổng Bí thư khẳng định.

Người đứng đầu Đảng cho biết trong quá trình đồng hành, ông cảm nhận rõ và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban, từ Tiểu ban Văn kiện, Kinh tế - xã hội, Điều lệ Đảng, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội, đến Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới.

"Quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý là đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết", Tổng Bí thư nói. Theo ông, đằng sau những văn kiện được thông qua với sự thống nhất cao là rất nhiều đêm trăn trở, nhiều cuộc họp kéo dài, nhiều lần cân nhắc từng câu, từng chữ, từng phương án và cả những áp lực "mà không phải lúc nào cũng nói ra được".

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Người đứng đầu Đảng nhắc lại yêu cầu của Bộ Chính trị trong quý I/2026 phải hoàn thành quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng. Hội nghị Trung ương 2 (cuối tháng 3) sẽ ban hành một số Nghị quyết chuyên đề quan trọng; đồng thời hoàn thành thể chế hóa những nội dung cốt lõi của Văn kiện trong năm 2026.

Tổng Bí thư mong muốn thành viên các Tiểu ban và Ban Chỉ đạo đóng góp vào hai đề án lớn của Đảng là: Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (năm 1991); và Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo.

Văn phòng Trung ương Đảng có nhiệm vụ tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Vũ Tuân