Tổng Bí thư: Nhân dân là nguồn sức mạnh vô tận của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nhân dân làm nên thắng lợi lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng.

Trong bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh dấu mốc này càng có ý nghĩa khi đất nước bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, năm có vai trò quyết định trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, đưa các mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Ông cho rằng niềm tự hào về chặng đường 96 năm dưới cờ Đảng quang vinh đang tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy khí thế và niềm tin mới để vững bước tiến lên.

Theo Tổng Bí thư, trải qua 96 năm kể từ ngày ra đời, đặc biệt hơn 80 năm cầm quyền, Đảng đã thể hiện sức sống bền bỉ, bản lĩnh kiên cường và đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước; đồng thời khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Chặng đường 96 năm đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Tổng Bí thư, sức mạnh và uy tín của Đảng không chỉ đến từ những chiến công trong lịch sử mà còn ở tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, nhờ đó Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông nhấn mạnh bài học sâu sắc là sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân vừa làm nên những thắng lợi lịch sử, vừa là nguồn sức mạnh vô tận để Đảng tồn tại và phát triển. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Người đứng đầu Đảng cho rằng thực tiễn cho thấy nếu quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ là nguy cơ lớn đối với vận mệnh đất nước và sự tồn vong của Đảng. Vì vậy, giữ gìn mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là nguyên tắc có ý nghĩa sống còn. Sự ủng hộ và tin yêu của nhân dân là thước đo uy tín và nguồn sức mạnh của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng.

Bên cạnh đó, Đảng luôn coi trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây vừa là bài học, vừa là phương châm hành động để lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, đưa đất nước phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tổng Bí thư cho rằng bài học bao trùm là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ở mỗi bước ngoặt lịch sử, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và nghiêm khắc sửa chữa sai lầm, khuyết điểm nếu có. Tinh thần tự soi, tự sửa giúp Đảng tránh giáo điều, trì trệ, không ngừng lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua từng giai đoạn..

Từ những bài học đó, Đảng luôn chủ động ban hành các quyết sách kịp thời. Tiêu biểu là công cuộc đổi mới từ thập niên 1980 đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và phát triển. Gần đây, trước tình trạng tham nhũng, suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng đẩy mạnh đấu tranh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một dân tộc bị áp bức, đói nghèo, Việt Nam đã trở thành quốc gia độc lập, thống nhất, tự chủ, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam thực hiện đổi mới từ năm 1986, thoát khỏi khủng hoảng, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư nhận định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng lên. Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến như một dân tộc anh hùng trong đấu tranh giành độc lập, đồng thời là đối tác tin cậy, quốc gia yêu chuộng hòa bình và đang phát triển năng động.

Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng và mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Tổng Bí thư nhấn mạnh trách nhiệm lịch sử đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là hiện thực hóa các mục tiêu đó. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ông cho rằng chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết của dân tộc, đất nước sẽ vượt qua trở ngại, tranh thủ thời cơ để tiếp tục giành những thành tựu lớn hơn.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, hội nhập sâu rộng với thế giới, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trong kỷ nguyên mới.

"Mùa xuân của đất nước sẽ mãi tươi đẹp, bền vững khi mỗi người Việt Nam - dù ở cương vị nào - đều nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, chung tay xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để mai sau nhìn lại, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam có thể tự hào đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cao cả của dân tộc, đã sống và cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho nhân dân", Tổng Bí thư kết thúc bài viết.

>>> Nội dung bài viết 'Vững bước dưới cờ Đảng' của Tổng Bí thư Tô Lâm

Vũ Tuân