Tổng Bí thư: Nâng cao sức chiến đấu của Quân đội trong bối cảnh mới

Người đứng đầu Đảng yêu cầu Quân đội nâng cao sức chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống quốc phòng, đồng thời tăng cường đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới trong bối cảnh mới.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, có bài viết với tựa đề "Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh", nhấn mạnh quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, cách đây 81 năm, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ "quần nâu áo vải", tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã được thành lập. Từ đó đến nay, Quân đội là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Người đứng đầu Đảng khẳng định nguyên tắc này được hình thành từ rất sớm, thể hiện ngay trong "Chánh cương vắn tắt" năm 1930 với tư tưởng chiến lược "tổ chức ra quân đội công nông", coi xây dựng lực lượng vũ trang là yếu tố then chốt bảo vệ Tổ quốc. Chính tổ chức Đảng trong Quân đội đã tạo nên sự thống nhất về ý chí, kỷ luật và sức chiến đấu, làm nên các thắng lợi lịch sử từ Điện Biên Phủ đến Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò là đội quân chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt ba chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội cũng chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tăng cường đối ngoại quốc phòng, đóng góp tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đánh giá bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương cho rằng nhiệm vụ xây dựng Quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" đặt ra yêu cầu cao hơn, chủ động hơn và mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, ông yêu cầu Đảng bộ Quân đội và toàn quân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trước hết là kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, ngày 15/9/2025. Ảnh: Kim Anh

Quân đội phải nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, quân đội phải thực hiện tốt đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong tổng thể xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tăng cường đóng góp trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Người đứng đầu Đảng cũng yêu cầu kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là trong bối cảnh trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị trong Quân đội cần thực hiện nghiêm Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; đồng thời tăng cường giáo dục, nâng cao "sức đề kháng" về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Sơn Hà