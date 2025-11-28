Tổng Bí thư: Mọi trẻ bị bỏ rơi cần được chăm sóc an toàn

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tìm giải pháp giảm tối đa tình trạng trẻ bị bỏ rơi và bảo đảm mọi trường hợp đều được tiếp nhận, chăm sóc kịp thời, an toàn.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các bộ ngành về chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ông nhấn mạnh đây là nhóm trẻ chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe; vì vậy việc chăm lo cho các em không chỉ để chữa lành bất hạnh hiện tại mà còn bảo đảm tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan xây dựng giải pháp phòng ngừa, hạn chế trẻ bị bỏ rơi, hỗ trợ nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, mẹ đơn thân, gia đình tan vỡ hay lao động di cư gặp bế tắc; đồng thời bảo đảm mọi trẻ bị bỏ rơi đều được tiếp nhận, chăm sóc ngay từ đầu. Nơi phát hiện như bệnh viện, khu dân cư, công an, chính quyền... có trách nhiệm khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe ban đầu, lập hồ sơ và bàn giao theo quy trình, tuyệt đối không đùn đẩy gây chậm trễ.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bé trai bị bỏ rơi tại Hà Tĩnh, tháng 7/2024. Ảnh: Khắc Mai

Nếu xảy ra tình trạng bỏ sót trẻ bị bỏ rơi, hoặc để các em bị xâm hại, lợi dụng, thì các tổ chức và cá nhân liên quan sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm. Mô hình chăm sóc cũng cần chuyển từ tập trung sang gia đình, cộng đồng theo hướng nhà nhỏ, nhóm nhỏ, để trẻ gắn bó với người chăm sóc ổn định và có môi trường gần gũi như gia đình.

Các cơ sở bảo trợ xã hội sẽ được nâng cấp trang thiết bị, nhân lực, tiêu chuẩn nuôi dưỡng và các biện pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại; bổ sung thêm cơ sở tại các đô thị lớn và khu công nghiệp. Bộ Y tế được giao xây dựng quy trình liên thông từ phát hiện đến chăm sóc ban đầu trẻ bị bỏ rơi, kết nối dữ liệu dân cư; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình hỗ trợ hòa nhập cho trẻ theo từng độ tuổi.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương sẽ nhân rộng mô hình mẹ đỡ đầu, ngôi nhà bình yên, địa chỉ tin cậy, con nuôi công an xã, con nuôi bộ đội biên phòng.

Việt Nam hiện có khoảng 156.000 trẻ không có sự chăm sóc của cha mẹ và 33.000 trẻ đang sống trong các cơ sở chăm sóc tập trung.

Vũ Tuân