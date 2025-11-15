Tổng Bí thư: Loại bỏ người 'cục bộ, địa phương' khi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu loại bỏ ngay người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư tưởng bè phái, cục bộ, địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt về công tác bầu cử sáng 15/11, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cuộc bầu cử lần thứ 16 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là khâu then chốt nhất của bầu cử. Việc giới thiệu người ứng cử phải được tiến hành công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến rộng rãi từ cơ sở, gắn liền với quy hoạch cán bộ, với kết quả đại hội đảng các cấp.

Cơ cấu đại biểu cần bảo đảm sự đại diện hài hòa giữa các ngành, các tầng lớp, giới, độ tuổi, vùng miền. Tỷ lệ phù hợp giữa đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu là trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo. Cơ cấu này nhằm để Quốc hội và HĐND thật sự là diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt về công tác bầu cử sáng 15/11. Ảnh: Hoàng Phong

Ông cũng nhấn mạnh bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Đại biểu phải thực sự là đại diện trung thành của nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân. Đó phải là người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài. Những người được giới thiệu phải có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian để tham gia và hoàn thành tốt trọng trách khi trúng cử.

"Chúng ta cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới", ông nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị sàng lọc kỹ lưỡng, kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ, địa phương; những cá nhân có uy tín thấp, đạo đức kém, thiếu trung thực hoặc đang có dấu hiệu vi phạm bị các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đánh giá thời gian qua một số đại biểu Quốc hội, HĐND bị kỷ luật; một số lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật, từ đó rút kinh nghiệm để lựa chọn giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, bảo đảm cơ quan dân cử nhiệm kỳ tới thực sự gồm những đại biểu ưu tú, liêm chính, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Toàn bộ quy trình hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Cụ thể, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như vận động không lành mạnh, "chạy" suất ứng cử, "chạy" phiếu bầu hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch ý nghĩa cuộc bầu cử.

Tổng Bí thư cũng mong muốn các địa phương vận động, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong xã hội, khích lệ mọi cử tri tự giác, tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, không phải là "bỏ phiếu cho xong".

Về an ninh, an toàn, ông yêu cầu lực lượng chức năng chủ động có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống bất thường về thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thời tiết cực đoan. Mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử phải được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác bầu cử, từ khâu lập và cập nhật danh sách cử tri, hỗ trợ hiệp thương cho đến báo cáo kết quả bầu cử. Cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin, không để xảy ra sai sót, lộ lọt dữ liệu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói ngay sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo đúng các mốc thời gian theo luật định.

Trước mắt, Quốc hội và các cơ quan sẽ quyết định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và tiến hành công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lập và công bố danh sách người ứng cử.

Việc triển khai công tác bầu cử với khối lượng công việc rất lớn, diễn ra trong phạm vi rộng khắp toàn quốc và đúng vào dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

"Đây là thời điểm để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

