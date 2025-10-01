Tổng Bí thư: 'Không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình'

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm khẳng định "không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng", tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức, diễn ra ngày 1-3/10 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Sự kiện là không gian kết nối các thành tố của hệ sinh thái, lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao năm 2045. Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự và chỉ đạo, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư cho rằng tinh thần lao động thông minh, sáng tạo là mạch nguồn bất tận của dân tộc, từ thời dựng nước. "Tinh thần này giúp Việt Nam biến khó khăn thành cơ hội, biến tiềm năng thành sức mạnh, vượt qua khó khăn thử thách để có được cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày hôm nay. Không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng", ông nói.

Tổng bí thư Tô Lâm tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Ảnh: Doãn Mạnh

Theo ông, đổi mới sáng tạo không phải là đích đến của một quốc gia mà là một quá trình cải tiến lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Khởi nguồn là tinh thần dám nghĩ về những điều phi thường, dám làm những việc khó khăn nhất, dám gánh vác trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử, dám đột phá để mở ra những con đường chưa có dấu chân người.

Tổng Bí thư nhận định đổi mới sáng tạo phải đi liền với phát triển vững chắc nền tảng khoa học công nghệ, nâng cao mức độ tự chủ chiến lược về công nghệ quốc gia, trước hết là công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Ông yêu cầu khẩn trương triển khai phát triển 11 công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 57, xác định rõ lộ trình làm chủ, nhất là các công nghệ như bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, an toàn an ninh mạng và mật mã, công nghệ sinh học, y sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, điện tử, cảm biến, robot, đồng thời phát triển hạ tầng số nền tảng như điện toán đám mây, điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu mạng 5G, 6G.

Ông lưu ý "nâng tỷ lệ nội địa trong các hệ thống công nghệ trọng yếu đảm bảo tự tin hội nhập mà không phụ thuộc, mở rộng hợp tác mà vẫn giữ được năng lực cốt lõi của quốc gia", song song với việc hoàn thiện thể chế chính sách cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chủ trương của Đảng phải được thể chế hóa bằng những đạo luật, nghị định, thông tư rõ ràng, có khả năng thực hành cao, tập trung vào ưu đãi thuế tín dụng đất đai cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đặt hàng công để kéo thị trường cho công nghệ Việt, phát triển thị trường vốn khởi nghiệp...

Tổng bí thư Tô Lâm kêu gọi người dân đổi mới sáng tạo trong công việc hàng ngày. "Mỗi công chức cải tiến quy trình, mỗi giáo viên đổi mới phương pháp, mỗi kỹ sư viết thêm dòng mã, mỗi doanh nhân dấn thân thị trường, mỗi bạn trẻ hãy dám thử thách trách nhiệm của bản thân. Hãy để mỗi người một ý tưởng hữu ích, mỗi cơ quan một cải tiến cụ thể, mỗi địa phương một sản phẩm dẫn dắt, để cả nước trở thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo", ông nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham quan gian hàng tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Ảnh: Doãn Mạnh

Tại sự kiện, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định Ngày hội có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Theo ông, "sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, sông to chảy vào bể cả". Ông mong thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, không ngại thử thách, không sợ thất bại để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tạo ra giá trị mới cho đất nước.

Việt Nam hiện xếp thứ 44/139 nền kinh tế, theo Báo cáo Chỉ số GII 2025 do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố tháng 9. Trong đó, ba chỉ số thành phần gồm Nhập khẩu công nghệ cao, Xuất khẩu công nghệ cao và Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo đứng đầu thế giới.

Theo WIPO, Việt Nam là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình có tốc độ cải thiện thứ hạng nhanh nhất từ năm 2013. Việt Nam cùng Ấn Độ cũng là hai quốc gia duy trì kết quả đổi mới sáng tạo vượt mức phát triển trong 15 năm liên tiếp. Trong giai đoạn 2014-2024, Việt Nam nằm trong nhóm ba nước có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động nhanh nhất, cùng với Trung Quốc và Ethiopia.

Trọng Đạt

Việt Nam đặt mục tiêu top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo

Tổng giám đốc WIPO: 'Việt Nam nên đầu tư hơn nữa cho R&D'

Việt Nam muốn lập bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược