Tổng Bí thư: Không để trì trệ tổ chức làm lỡ thời cơ phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không được để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia, bởi chậm trễ trong thực hiện sẽ lãng phí nguồn lực, làm giảm tốc độ và đánh mất thời cơ phát triển.

Chiều 7/2, phát biểu tại hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết định Đổi mới của Đảng là đúng đắn, mang tầm thời đại và ý nghĩa lịch sử. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá và bao vây, cấm vận trong nhiều thập niên, Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên, dù đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong nhiều năm, chất lượng tăng trưởng, tính bền vững và sức chống chịu của nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế. Mức độ làm chủ công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh nội sinh chưa tương xứng với tiềm năng đất nước và kỳ vọng của nhân dân. Hệ thống chính trị đã được xây dựng tương đối đồng bộ, nhưng hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng thực thi chính sách vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu phát triển.

Từ thực tiễn đó, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh yêu cầu hiện nay không chỉ là khẳng định con đường đổi mới đúng đắn, mà quan trọng hơn là phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng, đặc biệt là năng lực tổ chức thực hiện. "Điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể", ông nói.

Tổng Bí thư yêu cầu thống nhất tư duy chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức thành hành động; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói không đi đôi với làm; chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu biến quyết sách thành hiện thực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chiều 7/2. Ảnh: Giang Huy

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định. Trong đó, yêu cầu mỗi chủ trương lớn của Đảng phải được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ, nhất quán thành chính sách và pháp luật khả thi; khắc phục triệt để tình trạng nghị quyết đúng nhưng chính sách chậm ban hành, thiếu đồng bộ hoặc khó thực thi.

Phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi phải được cải cách mạnh mẽ, chuyển từ quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên kết quả; từ đánh giá bằng báo cáo hình thức sang đánh giá bằng sản phẩm phát triển cụ thể và tác động xã hội thực chất. Hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân phải là thước đo cao nhất của việc thực hiện nghị quyết.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục tình trạng cán bộ giỏi tham mưu nhưng yếu tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực tiễn làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, đồng thời có cơ chế bảo vệ người dám đổi mới.

Thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến kết quả thực chất được Tổng Bí thư xác định là thước đo bản lĩnh lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đồng thời là tiêu chuẩn để lịch sử đánh giá thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay thông qua những giá trị thiết thực mà nhân dân được thụ hưởng.

Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội phát huy mạnh mẽ vai trò lập pháp và giám sát tối cao, bảo đảm các chủ trương lớn của Đảng được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi; giám sát phải đi đến cùng, gắn với trách nhiệm khắc phục, không để các điểm nghẽn thể chế kéo dài, làm ách tắc nguồn lực phát triển.

Chính phủ và các bộ, ngành phải chuyển mạnh từ vai trò ban hành chính sách sang tổ chức thực thi chính sách đến cùng, lấy kết quả phát triển thực chất làm thước đo năng lực điều hành. Trọng tâm là hình thành các cực tăng trưởng, vùng kinh tế trọng điểm, đô thị động lực và các đặc khu kinh tế thế hệ mới có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, chiều 7/2. Ảnh: Giang Huy

Theo Tổng Bí thư, chính quyền địa phương là tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện nghị quyết, trực tiếp biến chủ trương của Đảng thành kết quả phát triển cụ thể trong đời sống kinh tế xã hội. Địa phương không chạy theo chỉ tiêu hình thức, không tô hồng thành tích, không trông chờ, ỷ lại hay sao chép máy móc mô hình của nơi khác; địa phương nào để chậm trễ cải cách, lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ thời cơ phát triển thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Nhấn mạnh kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu, Tổng Bí thư yêu cầu không được lấy tập thể che lấp trách nhiệm cá nhân; cá nhân không đáp ứng yêu cầu phải tự rút lui hoặc được xem xét sắp xếp lại. Không thể để tình trạng nghị quyết đúng nhưng tổ chức thực hiện yếu, chậm trễ, hiệu quả thấp mà không có ai chịu trách nhiệm.

"Không được phép để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia, bởi thời gian là nguồn lực phát triển đặc biệt quan trọng và không thể tái tạo. Chậm trễ trong tổ chức thực hiện không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn làm giảm tốc độ và đánh mất thời cơ phát triển đất nước", Tổng Bí thư nói. Ông kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động, nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, tạo ra kết quả cụ thể.

Vũ Tuân