Tổng Bí thư: Không để tồn tại tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị bắt tay ngay vào công việc, không để tồn tại tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Chủ trì họp Ban Bí thư sáng 24/2 về công tác tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tạo khí thế bước vào năm mới.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc. Các cấp ủy, chính quyền phải làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, "tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị". Kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ phải được siết chặt.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải nêu gương, nói đi đôi với làm, chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Ban Bí thư về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 24/2. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngay trong quý I/2026 các cơ quan phải hoàn thành việc quán triệt và bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3. Cơ quan có thẩm quyền cũng cần chuẩn bị tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ hai và hoàn thiện nội dung chương trình kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công; khơi thông các nguồn lực tăng trưởng; nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm sau Tết. Các đơn vị phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu tháng, đầu quý năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bộ, ngành, địa phương đã chuẩn bị chu đáo để mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.