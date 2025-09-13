Tổng Bí thư: Không để dữ liệu bị chiếm lĩnh

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan, ngành, mọi cá nhân chú trọng xây dựng, nuôi dưỡng nguồn dữ liệu và bảo mật chặt chẽ, tránh để lộ bí mật hay bị chiếm lĩnh.

Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại".

Tổng Bí thư nêu thực tế, khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57, tỷ lệ lớn người dân và cán bộ vẫn chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số. Trong khi đó, Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Theo Tổng Bí thư, phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" khởi động hôm nay nhằm phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu, cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc trong thời đại mới. Ông biểu dương Đảng ủy và Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào một cách bài bản, khoa học, góp phần hình thành tư duy số, văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc, đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội sớm ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị; tập huấn "đúng người, đúng nhu cầu", tránh đào tạo tràn lan, hình thức. Ông yêu cầu hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động để học viên thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi.

"Chuyển đổi số mà không có dữ liệu tức là chưa có chuyển đổi số. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống; nếu sai sẽ cho ra kết quả sai", Tổng Bí thư nói. Theo ông, nguồn dữ liệu phải được nuôi dưỡng hàng ngày, thường xuyên bổ sung. Trí tuệ nhân tạo có cơ sở, sức sống nhờ dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo "cũng chịu, hoặc ra đáp số không như mong muốn".

Ông yêu cầu các cơ quan, ngành, cá nhân phải chăm lo xây dựng dữ liệu, đồng thời bảo mật, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng "mình làm, người khác chiếm lĩnh" hoặc bị lộ bí mật, vì điều này đặc biệt nguy hiểm, làm suy giảm niềm tin của người dân khi dữ liệu cá nhân bị tấn công.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ngoài dữ liệu, Tổng Bí thư nhấn mạnh hệ thống pháp lý phải tạo điều kiện cho chuyển đổi số đi vào mọi mặt đời sống, Quốc hội cần đảm đương khối lượng lớn công việc này. Ông cũng yêu cầu bảo đảm hạ tầng số, công nghệ thông tin từ hệ thống truyền dẫn đến máy móc, phần mềm; chú trọng yếu tố con người với nhân sự được đào tạo, bồi dưỡng, có lực lượng chuyên nghiệp và cần ngân sách đủ lớn để kịp nâng cấp trong bối cảnh khoa học công nghệ thay đổi nhanh.

"Tôi kêu gọi toàn thể các đồng chí tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng trong học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến Bình dân học vụ số thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị", Tổng Bí thư nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Hội nghị chuyên đề lần này thể hiện quyết tâm chuyển đổi số trong thực thi công vụ của Quốc hội. Hội nghị trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức và hành động cho đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong

Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Đảng ủy Quốc hội tổ chức. Hơn 750 đại biểu dự trực tiếp tại hội trường Diên Hồng; khoảng 10.000 đại biểu khác đăng ký tham dự trực tuyến tại 47 điểm cầu trên cả nước, gồm 33 điểm cầu của các Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, thành phố, cùng 3.321 HĐND cấp xã.

Sơn Hà