Tổng Bí thư: 'Không có cán bộ thiếu trình độ, chỉ có thiếu nhiệt tình'

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng không thể nói cấp xã thiếu cán bộ có trình độ, mà chỉ có cán bộ thiếu nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.

Chiều 3/10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Bộ Môi trường để rà soát tình hình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong báo cáo của các bộ, ngành "không có từ nào là cán bộ thiếu trình độ chuyên môn". Theo ông, nếu có vấn đề thì chỉ là "thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, thiếu giác ngộ", chứ không thể đổ cho thiếu chuyên môn.

Người đứng đầu Đảng đặt câu hỏi "Tại sao địa phương lại phản ánh thiếu cán bộ, cán bộ không đáp ứng yêu cầu? Câu hỏi này các địa phương phải tự trả lời chứ Trung ương không thể trả lời thay".

Ông yêu cầu xem xét lại cách bố trí và đánh giá chất lượng cán bộ để khắc phục tình trạng này. "Không thiếu cán bộ có trình độ, mà thiếu những người không nhiệt tình, không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chiều 3/10. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, nông nghiệp là vấn đề đặc biệt quan trọng, là lợi thế quốc gia và trụ đỡ của nền kinh tế. Khuyến nông là nhiệm vụ then chốt ở cấp xã, gắn với cơ sở và đồng ruộng. Mỗi xã cần bố trí hai cán bộ khuyến nông, cấp tỉnh tiếp tục duy trì trung tâm khuyến nông để hướng dẫn, điều phối, hỗ trợ cơ sở.

Ông yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đồng thời, sắp xếp vị trí việc làm công chức chuyên môn nông nghiệp ở cấp xã, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ khuyến nông để bảo đảm không xảy ra gián đoạn.

Tổng Bí thư đề nghị củng cố bộ máy khuyến nông theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lựa chọn công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vừa quản lý nhà nước vừa thực hiện dịch vụ khuyến nông.

Theo Bộ Nội vụ, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mỗi tỉnh, thành đã tổ chức lại một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, đồng thời giao thêm nhiều nhiệm vụ khác như bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản. Hiện có 1.763 viên chức khuyến nông làm việc tại các trung tâm khuyến nông cấp tỉnh.

Sau sắp xếp, cả nước còn 324 trạm khuyến nông khu vực, với 4.518 viên chức đang làm việc tại các trạm này.

Vũ Tuân