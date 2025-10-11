Tổng Bí thư dự lễ khởi công xây trường nội trú ở xã biên giới Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 11/10 dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi - công trình giáo dục trọng điểm ở xã biên giới khó khăn nhất Nghệ An.

Lễ khởi công diễn ra tại bản Cả Dưới, xã Na Ngoi. Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Na Ngoi là một trong các dự án thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Công trình có diện tích hơn 5,5 ha, tổng vốn gần 240 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa; gồm 49 lớp học, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, trải nghiệm và tăng gia sản xuất. Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.900 học sinh, góp phần nâng cao dân trí, gìn giữ bản sắc văn hóa, đào tạo nguồn cán bộ tương lai và củng cố an ninh, quốc phòng khu vực biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương vẫy chào giáo viên, học sinh, người dân xã biên giới Na Ngoi khi đến dự lễ khởi công, sáng 11/10. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho phát triển bền vững. Ông khẳng định việc đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn, nhân văn và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng biên giới.

"Xây trường không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ từ gốc rễ - đó là con người, là cộng đồng cư dân gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc", Tổng Bí thư nói.

Ông đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Các đơn vị thiết kế, thi công cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, "coi đây là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào". Tổng Bí thư nhấn mạnh mỗi người dân cần chung tay vun đắp, xem trường học là "pháo đài" của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước nơi biên giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Nhà nước, bộ ngành, thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi. Ảnh: Hồ Lài

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết sự hiện diện của Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại xã biên giới xa xôi, khó khăn nhất tỉnh là nguồn động viên lớn đối với địa phương. "Trường nội trú Na Ngoi không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng vươn lên của con em vùng cao", ông nói và cam kết tỉnh sẽ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành sớm, chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Na Ngoi là xã biên giới giáp Lào, cách trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 250 km, diện tích hơn 340 km2 với gần 9.600 dân, hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu người Mông, Thái, Khơ Mú. Đây là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, đồng thời là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Học sinh ở xã Na Ngoi tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Hồ Lài

Theo Thông báo số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, trong năm nay cơ quan chức năng sẽ thí điểm xây dựng hoặc cải tạo 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, làm cơ sở nhân rộng mô hình để hoàn thành 248 trường trong 2-3 năm tới. Chủ trương này nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn cán bộ dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh vùng biên.

Tham dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi có Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo cấp cao Trung ương, địa phương, gồm các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Đại tướng Lương Tam Quang. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, cán bộ, giáo viên và học sinh xã Na Ngoi.

Đức Hùng