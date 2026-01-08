Tổng Bí thư: Đất nước đã hội tụ đủ thế và lực bước vào kỷ nguyên thịnh vượng

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 8/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng 5 năm qua là giai đoạn nhiều khó khăn nhưng đất nước vẫn đạt được nhiều thành tựu, dấu ấn quan trọng. Ông kêu gọi cả nước khơi dậy quyết tâm, củng cố niềm tin, tự tin bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư dẫn chứng kinh tế vĩ mô được giữ ổn định trong bối cảnh thế giới biến động mạnh. Tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt 6,3%, riêng năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; lạm phát duy trì dưới 3,6%. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 514 tỷ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Các đột phá chiến lược được triển khai đồng thời trên ba trụ cột thể chế và tổ chức bộ máy, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, tạo chuyển biến nền tảng đối với mô hình phát triển. Tư duy quản lý chuyển mạnh sang kiến tạo phát triển. Văn hóa, xã hội, môi trường chuyển biến rõ rệt, trực tiếp nâng cao chất lượng sống của nhân dân và củng cố nền tảng phát triển bền vững. Các sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại được tổ chức trang trọng, khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và đặc biệt là niềm tin của toàn xã hội.

Mức chi an sinh xã hội đạt khoảng 17% tổng chi ngân sách với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau". Cả nước đã xóa nhà tạm, phát triển mạnh nhà ở xã hội. Nhiều chủ trương lớn về giáo dục, y tế được triển khai như miễn, hỗ trợ học phí phổ thông, xây dựng thêm trường học, tăng đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, biên giới; củng cố hệ thống y tế và chuẩn bị nền tảng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 8/1. Ảnh: Nhật Bắc

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành trụ cột mới của mô hình phát triển. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố toàn diện. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo mà còn nâng cao hiệu quả quản trị. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", góp phần củng cố kỷ cương và niềm tin xã hội.

Giữa những bất định toàn cầu, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi nhưng đất nước không những giữ được ổn định, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô mà đã đạt được thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. "Đây là nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới", Tổng Bí thư nói.

Mục tiêu tăng trưởng 10% rất thách thức

Nhấn mạnh năm 2026 mở đầu giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư cho rằng đây là năm có ý nghĩa đặc biệt trong việc định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. "Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là rất thách thức", ông nói.

Tổng Bí thư lưu ý cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực; chuyển mạnh và thực chất tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Song song với đó là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; tái cơ cấu tín dụng vào sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, hạn chế đầu cơ và hoạt động phi sản xuất, "dứt khoát bỏ tư duy không quản được thì cấm".

Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức được tạo không gian quyết định và chịu trách nhiệm lớn hơn. Các mô hình mới như thị trường dữ liệu, tài sản mã hóa được khuyến khích thí điểm. Cơ quan Nhà nước không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các giấy tờ đã được số hóa.

Các thị trường có tác động hệ thống như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng, thị trường vốn, vàng, ngoại tệ được chú trọng ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt, minh bạch, an toàn để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Những yếu kém của tổ chức tín dụng, tình trạng sở hữu chéo, sở hữu ngầm, cho vay quan hệ được xử lý dứt điểm. "Nghiên cứu cơ chế giải thể có kiểm soát đối với ngân hàng yếu kém, cho phép thành lập ngân hàng mới, tổ chức tài chính vi mô, nhằm nâng cao tính cạnh tranh, an toàn và đa dạng của hệ thống tài chính", Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự hội nghị Chính phủ với địa phương, sáng 8/1. Ảnh: Nhật Bắc

Hình thành các tập đoàn tư nhân lớn

Theo Tổng Bí thư, mô hình tăng trưởng của Việt Nam sẽ chuyển đổi căn bản dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Giai đoạn tới cần coi nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là điều kiện then chốt để vượt bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng cao, bền vững.

Nền kinh tế được cơ cấu lại theo hướng xanh, số, tuần hoàn; các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn và chiến lược "make in Vietnam" được tập trung phát triển. Thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao và tiếp thu công nghệ. Kinh tế tư nhân được tạo điều kiện bứt phá, hình thành các tập đoàn lớn, đủ năng lực tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm, công nghệ cao và lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, mang tính đột phá, nhất là giao thông trục quốc gia, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số. Trong năm 2026, cần khởi công các hạng mục then chốt của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; đẩy nhanh tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP HCM.

Cùng với mục tiêu gia nhập nhóm quốc gia dẫn đầu về chất lượng hạ tầng viễn thông, độ phủ sóng 5G, 6G, Việt Nam sẽ khởi công dự án sản xuất chip bán dẫn. Tổng Bí thư gợi mở lấy năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, yêu cầu hoàn thiện cơ chế đánh giá, thay thế cán bộ yếu kém, trọng dụng người có năng lực. Mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai được đẩy mạnh, song song với từng bước đưa trí tuệ nhân tạo và robot vào giáo dục phổ thông.

Cả nước phấn đấu hoàn thành hơn 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028.

"Có thể khẳng định đến thời điểm này đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc", Tổng Bí thư Tô Lâm nói và nhấn mạnh vận hội mới đang mở ra, nhưng chỉ có thể trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động.

>>> Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm

Vũ Tuân