Tổng Bí thư: Đất nước đã 'hàng thẳng, lối thông' để bước đều vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang ở giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử, đã đến lúc "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên phát triển mới, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10, Tổng Bí thư cho biết sự kiện diễn ra trong không khí cả nước thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ. Đại hội có 453 đại biểu đại diện cho hơn 209.000 đảng viên của 2.211 tổ chức cơ sở đảng, "thể hiện trí tuệ, ý chí thống nhất và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ Chính phủ".

Tổng Bí thư cho biết Đảng bộ Chính phủ là đảng bộ lớn, trực thuộc Trung ương, giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã trực tiếp cho ý kiến định hướng về văn kiện, nhân sự, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư đánh giá Chính phủ đã đối mặt với nhiều thách thức chưa có tiền lệ - đại dịch Covid-19, thiên tai, xung đột, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn - nhưng Ban Cán sự Đảng Chính phủ và nay là Đảng bộ Chính phủ "đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10. Ảnh: VGP

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,3/năm, thuộc nhóm cao của khu vực. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2021. Lạm phát được kiểm soát quanh mức 4%/năm, các cân đối lớn được bảo đảm. Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng đã hỗ trợ hơn 68 triệu lượt người lao động và 1,4 triệu doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Hạ tầng quốc gia được đầu tư mạnh mẽ với hơn 3.200 km đường cao tốc và 1.700 km đường ven biển dự kiến hoàn thành trong năm nay, vượt xa mục tiêu Đại hội 13. Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho đất nước. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu; văn hóa, xã hội, môi trường có chuyển biến rõ nét; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tổng Bí thư biểu dương những kết quả quan trọng, khẳng định đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, ông thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như kinh tế vẫn tiềm ẩn rủi ro; cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng còn chậm; thể chế, hạ tầng, giáo dục, y tế và hạ tầng số chưa đồng bộ; phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính chưa thật mạnh mẽ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn sợ sai, né tránh trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng còn hình thức.

"Chúng ta có hàng thẳng, lối thông thì bây giờ phải bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nói, nhấn mạnh Đảng bộ Chính phủ cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, hành động quyết liệt hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ sáng 13/10. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư cho rằng đất nước đang ở giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu vận hành, không gian phát triển được quy hoạch lại và nhiều chủ trương chiến lược đang được triển khai. "Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam, kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái tự chủ chiến lược, duy trì tốc độ phát triển cao và bền vững", ông nói.

Theo Tổng Bí thư, Đảng bộ Chính phủ cần thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững mạnh, tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chính phủ phải nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. "Phải phá bỏ lối mòn tư duy cũ để đề ra giải pháp thực chất, tất cả vì phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tài, có tầm, có tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Mỗi cơ quan phải có cơ chế, chính sách bảo vệ người dám đổi mới vì lợi ích chung. "Không để cơ quan nhà nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người yếu kém, ngại va chạm", Tổng Bí thư quán triệt.

Tập trung giải quyết vấn đề đô thị, ứng phó thiên tai

Tổng Bí thư yêu cầu Chính phủ tập trung giải quyết ngay trong nhiệm kỳ này các vấn đề bức xúc của người dân, nhất là ở các đô thị lớn. "Phải xử lý dứt điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt tại Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác; những tồn tại kéo dài nhiều năm, nay phải quyết tâm khắc phục", ông nói.

Ông đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương cùng các cơ quan liên quan đánh giá lại hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đổi mới toàn diện hoạt động dự báo, điều hành. "Bão không thể tránh được, nhưng chúng ta phải chủ động. Không thể chống chọi bằng bao cát, hết bão lại làm lại từ đầu; cần kiên cố hóa hệ thống đê sông, đê biển, nhất là ở những vùng thường xuyên chịu thiên tai", ông chỉ rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng các đại biểu tham quan một số sản phẩn bên lề đại hội. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị - là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, trực tiếp thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, chính sách của Nhà nước. Vì vậy, Đảng bộ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính.

Ông yêu cầu tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trong đó có giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ.

Tổng Bí thư cũng đề nghị đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế, hướng tới việc Việt Nam có thể đăng cai các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic. Ông nhấn mạnh giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực then chốt cho phát triển bền vững.

Cùng với đó là phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

"Tôi tin tưởng với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Chính phủ sẽ phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Sơn Hà