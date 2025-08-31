Tổng Bí thư dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập

Hà NộiSáng 31/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà số 48 Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm.

Cùng tham gia dâng hương có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Nhà số 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong đoàn tham quan di tích và nghe giới thiệu về những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn lưu giữ tại đây cũng như câu chuyện về bản Tuyên ngôn độc lập.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 48 Hàng Ngang, sáng 31/8. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ vinh dự và xúc động được trở lại thăm ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự thảo bản Tuyên ngôn độc lập - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng Bí thư viết trong Sổ lưu niệm: "Bác đã dành tâm huyết, trí tuệ và niềm tin sắt son vào tương lai dân tộc đã viết nên những lời văn vĩ đại, tỏa sáng, khẳng định trước toàn thế giới quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Từng câu chữ, từng trang bản thảo đã trở thành áng văn chính luận mẫu mực, là tuyên ngôn bất hủ về giá trị của độc lập của dân tộc, của tự do và hạnh phúc của nhân dân".

Nhà số 48 Hàng Ngang của ông bà Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ nằm giữa khu phố cổ, trung tâm thương mại sầm uất của Hà Nội xưa, nay thuộc phường Hoàn Kiếm. Đó là các tòa nhà nối liền nhau hình chữ nhật với hai mặt trước, sau thông thoáng, cửa chính nằm ở 48 phố Hàng Ngang, cửa hậu nằm ở 35 phố Hàng Cân.

Do có vị trí thuận lợi, lại là cơ sở cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, ngôi nhà đã được Trung ương Đảng chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Người từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội tháng 8/1945.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân phường Hoàn Kiếm, sáng 31/8. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại ngôi nhà này từ ngày 25/8 đến đầu tháng 9/1945. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, tổ chức ngày Lễ Độc lập...

Đặc biệt, trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Di tích ngôi nhà số 48 Hàng Ngang được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.

Vũ Tuân