Tổng Bí thư: Công an phải củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Công an nhân dân thấm nhuần tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật.

Ngày 28/9, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết Công an nhân dân vì Đảng, vì dân, nhấn mạnh nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ công an Trung ương lần thứ 7 (2020-2025) đã thành công, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương là "ngọn cờ đầu" thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nâng lên một bước. An ninh, chủ quyền lãnh thổ, vị thế chính trị của đất nước được bảo vệ vững chắc, tạo được môi trường và không gian hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định cho người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Đảng bộ Công an đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Chuyển đổi số, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng là những điểm sáng trong nhiệm kỳ Đại hội 7 của Đảng bộ công an Trung ương.

Theo Tổng Bí thư, những kết quả nêu trên "cung cấp thực tiễn, tạo nền móng, động lực, truyền cảm hứng thực hiện cho cả hệ thống chính trị". Công an nhân dân cũng đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt giữ cho "trong ấm ngoài êm", khẳng định vị thế Việt Nam trong nhóm nước hòa bình, an toàn nhất trên thế giới, thu hút bạn bè, đối tác quốc tế đến làm bạn, làm ăn với Việt Nam.

Lực lượng Công an vừa hoàn thành tốt vai trò lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid-19, vừa "lập nên kỳ tích" xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mở ra chương mới trong quản trị an ninh, trật tự theo hướng hiện đại, cải cách tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Tội phạm liên tục được kiềm chế, kéo giảm qua từng năm; các xã không ma túy, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự trên đất nước ngày càng nhiều; an toàn giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy có nhiều đổi mới.

Hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự cùng với hợp tác quốc tế về quốc phòng trở thành trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước. Công an tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cứu hộ, cứu nạn quốc tế. Kết quả nêu trên tạo điều kiện mở rộng và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần "thêm bạn, bớt thù", củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; ở mọi lúc, mọi nơi với tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có công an".

Tổng Bí thư đánh giá sau nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, kết quả kỳ tích, bước ngoặt, tư duy đổi mới đột phá, lực lượng Công an nhân dân đã trưởng thành vượt bậc, vững vàng khẳng định vai trò "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên và an ninh mạng

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an nhân dân lần thứ 8 giai đoạn 2025-2030 là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, Đảng gánh vác trên vai trọng trách lịch sử lãnh đạo cả nước thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến giữa thế kỷ 21 là nước phát triển, thu nhập cao.

Vì vậy, mục tiêu cao nhất, mang tính nhất quán hiện nay là "hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân". Công an nhân dân phải là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện các mục tiêu này.

"Bất luận trong hoàn cảnh nào, Công an nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, quán triệt quan điểm "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách", Tổng Bí thư viết và nhấn mạnh công tác an ninh, trật tự, phải luôn thấm nhuần và thực hiện phương châm "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới không chỉ duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, mà còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng. Bảo vệ an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển bền vững, chất lượng cao.

Tổng Bí thư yêu cầu công an tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới như chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số.

Các lực lượng phải tiếp tục kéo giảm tội phạm và xây dựng các xã phường không tội phạm, không ma túy, tạo nền tảng xây dựng mô hình đơn vị hành chính xã hội chủ nghĩa.

"Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tăng cường bảo đảm an ninh con người, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư lưu ý.

Công an Việt Nam cần mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự, chủ động tạo lập vành đai an ninh, giải quyết có hiệu quả các thách thức đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước. Công an nhân dân cần gia tăng đóng góp trong gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế; bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, "quyền lợi hợp pháp của người dân đi đến đâu thì an ninh, trật tự phải được bảo vệ đến đó".

"Cần tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng tăng cường tiềm lực an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội", Tổng Bí thư viết và mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích, tiếp tục tạo ra những kỳ tích và bước tiến mới.

