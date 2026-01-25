Tổng Bí thư: 'Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công'

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người “đứng mũi chịu sào”, phải tự nhắc mình vươn lên, vượt lên chính mình, không được phép trì hoãn đổi mới, không được phép chậm trễ trong hành động.

Ngày 25/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Tiến lên toàn thắng ắt về ta". Ông cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đại hội là sự tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kết tinh trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc. Phương châm của Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" không chỉ là khẩu hiệu, mà thực sự là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với quá trình chuẩn bị công phu và tiếp thu rộng rãi ý kiến đóng góp trong toàn Đảng, toàn dân, văn kiện Đại hội XIV được thông qua thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao. Nhờ vậy, Nghị quyết Đại hội XIV trở thành một cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là "ngọn đuốc soi đường" trên con đường phát triển mới.

Nghị quyết Đại hội XIV đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 "hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi". Đó là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Văn kiện Đại hội XIV đã cụ thể hóa ngay tinh thần hành động quyết liệt. Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả" đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của Đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng "Dân là gốc" được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, Nghị quyết Đại hội XIV không dừng ở tầm nhìn và định hướng, mà đã khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau Đại hội.

Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết đã có, chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động. Đại hội yêu cầu các cấp ủy đảng khẩn trương quán triệt, học tập, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa phương, đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết và Chương trình hành động vào cuộc sống. Tinh thần chung là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội chỉ rõ cần kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm", chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức.

Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực. Từ nay, "nói đi đôi với làm" phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của nhân dân.

Bước vào giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất. Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phải gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc.

5 năm với tầm nhìn 20 năm

Tổng Bí thư nhấn mạnh giai đoạn 5 - 10 năm tới là thời kỳ bản lề có ý nghĩa quyết định với các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong quãng thời gian này, Việt Nam vừa phải hoàn thành mục tiêu chặng đường 2026-2030, vừa tạo nền tảng để vươn tới các mốc phát triển cao hơn vào năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030 là đưa đất nước trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đòi hỏi nền kinh tế nhiều năm liên tục tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm hoặc cao hơn. Đến năm 2045, mục tiêu là xây dựng Việt Nam phát triển, thu nhập cao, ngang tầm thế giới.

Với quỹ thời gian ngắn và nhiệm vụ nặng nề, Đại hội XIV đề ra các chủ trương, giải pháp mang tính đột phá để tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức. Trong 5 năm tới, yêu cầu đặt ra là tăng tốc toàn diện ở các lĩnh vực then chốt: kinh tế phải bứt phá để duy trì tăng trưởng cao; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được thực hiện quyết liệt nhằm giải phóng nguồn lực xã hội. Đồng thời, giáo dục, y tế, văn hóa được đầu tư tương xứng với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đặt ra yêu cầu cao, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ Đại hội XIV là giai đoạn quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng vào năm 2030. Từ bây giờ, tư duy "5 năm với tầm nhìn 20 năm" cần được quán triệt trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện thắng lợi mục tiêu 5 năm trước mắt đồng thời tạo nền móng cho các giai đoạn tiếp theo. Những quyết sách đúng đắn hôm nay không chỉ mang lại kết quả cho giai đoạn 2026-2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển trong nhiều thập niên tới. Nếu tận dụng tốt thời cơ của giai đoạn bản lề này, đất nước có cơ sở tiến nhanh tới mục tiêu phát triển vào giữa thế kỷ 21; ngược lại, chậm trễ hoặc sai sót sẽ khiến cơ hội phát triển bị thu hẹp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là hành động quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Không trì hoãn đổi mới, không chậm trễ hành động

"Nhìn về phía trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công", Tổng Bí thư nói. Đại hội XIV đã khơi dậy niềm tin và đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân trọng trách nặng nề nhưng vẻ vang. Trước nhiều khó khăn, thách thức, Đảng không cho phép bất cứ sự chùn bước hay thất bại nào trên con đường đã chọn. Cùng với Đảng là niềm tin và kỳ vọng của hơn 100 triệu người dân, gắn với vận mệnh dân tộc trong thế kỷ 21. Mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" không chỉ là khát vọng mà còn là lời hứa trước Nhân dân. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tự nhắc mình vươn lên, vượt lên chính mình, không trì hoãn đổi mới, không chậm trễ trong hành động, không tự thỏa mãn.

Lịch sử cho thấy dân tộc Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn, thử thách. Truyền thống kiên cường, đoàn kết được hun đúc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, tiếp tục được phát huy trong thời đại mới trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần "không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên" được đặt ra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bởi mỗi bước chậm trễ hay mục tiêu không đạt được đều tác động tới tương lai đất nước. Tâm thế "Thành công, nhất định thành công!" được xác định khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.

Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen, hội nhập quốc tế sâu rộng tạo ra sức ép cạnh tranh nhưng cũng mở ra cơ hội tiếp thu tri thức, công nghệ và nguồn lực bên ngoài. Toàn cầu hóa đem lại thị trường rộng lớn song đòi hỏi nâng cao năng lực nội sinh để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Biến động địa chính trị có thể ảnh hưởng tới môi trường hòa bình, ổn định, vì vậy nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền càng quan trọng. Bối cảnh mới đòi hỏi tư duy và tầm nhìn mới, chủ động chiến lược, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong đối sách, kiên định nguyên tắc nhưng không cứng nhắc.

Với bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng lòng của Nhân dân, thuận lợi được nhận định nhiều hơn thách thức. Thế và lực đất nước sau nhiều năm phát triển đã được củng cố, uy tín và vị thế quốc tế tiếp tục nâng cao, tạo điều kiện mở rộng hợp tác. Yêu cầu đặt ra là phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến sức mạnh tổng hợp thành động lực phát triển, chủ động thích ứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để vững vàng tiến bước trong bối cảnh mới.

Nhất định thắng lợi

Tổng Bí thư nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!". Theo ông, lời hiệu triệu ấy từng trở thành niềm tin tất thắng, cổ vũ dân tộc giành độc lập, tự do, và hôm nay tiếp tục được nhắc tới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước phát triển.

Đại hội XIV đã trao ngọn cờ quyết thắng, giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân siết chặt đội ngũ, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đây cũng là thời điểm biến tất cả chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể. Mỗi người làm việc bằng hai với tri thức mới, với sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ, dưới sự chỉ đạo của Đảng, cùng với ý chí kiên cường, tiến bước trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội như những "chiến sĩ thời bình" thì hiệu quả sẽ gấp mười, gấp trăm lần.

"Từ niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân, chúng ta cùng đồng thanh: Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng", Tổng Bí thư viết.

