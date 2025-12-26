Tổng Bí thư: Chúng ta đứng trước thời điểm lịch sử tạo kỳ tích mới

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đứng trước thời điểm lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, nên mỗi người dân cần không ngừng vươn lên tự chủ, tự cường.

Tối 25/12, tại nhà hát Hồ Gươm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề "Việt Nam thịnh vượng", nhằm giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh kể từ chương trình Hành trình khát vọng năm 2024 đến nay, Việt Nam đã đạt một số thành tựu quan trọng. Thành tựu đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đất nước từ Đại hội 14 bước vào kỷ nguyên mới phát triển, giàu mạnh; thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm và đến 2045 Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư đánh giá hàng chục điển hình tiêu biểu có mặt trong chương trình đã nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng đất nước, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề "Việt Nam thịnh vượng". Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Đảng chỉ rõ với những thành tựu vĩ đại sau gần 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, "chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới", hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít khó khăn, thử thách.



Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp "tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng. Toàn Đảng, hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.



Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu nêu gương bằng hành động cụ thể, kết quả thực chất, thật sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa.



Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thành công đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Chương trình chính luận nghệ thuật "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" gồm 3 chương: Tự lực, tự cường và kiến tạo, đổi mới - vững bước vào kỷ nguyên mới; Hạnh phúc của nhân dân là thước đo cao nhất; Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.

Tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Giấy chứng nhận và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Biểu trưng cho các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Nguyên Phong