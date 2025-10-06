Tổng Bí thư: Chú trọng đức - sức - tài khi chọn nhân sự Trung ương khóa 14

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn mới đặc biệt coi trọng các yếu tố đức, sức, tài khi lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.

Sáng 6/10, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư khẳng định thời gian qua Đảng đã "vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn", kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Về công tác nhân sự, đến ngày 20/8, tất cả cấp ủy, tổ chức Đảng đã giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 và gửi kết quả về Tiểu ban Nhân sự. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 gồm cả tái cử và tham gia lần đầu.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Trung ương sẽ lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự hai cơ quan theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Đại hội 14 và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Ông đề nghị các đại biểu khi giới thiệu nhân sự phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo Phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 và các quy định liên quan.

Việc lựa chọn nhân sự tham gia Trung ương khóa mới phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên hết; bảo đảm cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 13 sáng 6/10. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư lưu ý cần đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác và sự cống hiến của cán bộ làm thước đo lựa chọn. Yêu cầu cốt lõi là phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân. "Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố đức - sức - tài", ông nói, đồng thời yêu cầu tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh cần lựa chọn những người bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm, thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng".

Xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14, Tổng Bí thư cho biết công tác chuẩn bị được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần. Nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu trình Đại hội. "Phấn đấu xây dựng văn kiện không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21", ông nói.

Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành vào Báo cáo Chính trị và xác định đến nay có 17 điểm mới.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư đề nghị đại biểu cho ý kiến về 5 nhóm nội dung: trước hết là khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Nhóm nội dung thứ hai bao gồm các vấn đề về lý luận đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp, phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; giải quyết mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội; văn hóa, con người; giáo dục, đào tạo; y tế.

Nhóm thứ ba là xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, coi đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Hai nhóm nội dung còn lại là bài học kinh nghiệm rút ra từ 40 năm đổi mới; bổ sung định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 13, sáng 6/10. Ảnh: Hoàng Phong

GDP năm 2025 dự báo tăng 8,1 - 8,5%

Tổng Bí thư nhận định bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 có "gam màu sáng là chủ đạo". GDP quý III tăng 8,22%, tính chung 9 tháng tăng 7,84%; thu ngân sách 9 tháng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán; xuất siêu gần 17 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt 8,1-8,5%.

Ông nhấn mạnh 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; mục tiêu đặt ra rất cao, trong đó tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%; GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD; tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%.

"Đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn", Tổng Bí thư nói và đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới. Tinh thần chung là nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, với phương châm "ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững".

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận 6 trọng tâm. Đó là giữ ổn định vĩ mô, điều hành tài khóa - tiền tệ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, củng cố niềm tin thị trường; thúc đẩy ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu, tạo không gian mới từ liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, đưa dữ liệu thành tài nguyên, kinh tế số thành động cơ, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn thành trụ cột bền vững; nâng năng suất - chất lượng - tiêu chuẩn, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, nâng chuỗi giá trị và nội địa hóa; phát triển các thị trường vốn, lao động, khoa học - công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược để tăng cường tự chủ về khoa học - công nghệ.

"Khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ mâm cơm của mỗi gia đình, đến từ hành động sữa để em thơ, lụa tặng già. Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Vũ Tuân