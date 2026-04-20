Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thước đo chính sách là đời sống đồng bào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới căn bản chính sách dân tộc, chuyển từ giảm nghèo sang trao cơ hội phát triển, lấy cải thiện đời sống người dân làm thước đo hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số chiều 20/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi. Đội ngũ đại biểu dân tộc thiểu số đã trực tiếp chuyển hóa chủ trương thành chính sách và giám sát thực thi. Qua 15 nhiệm kỳ, lực lượng này tham gia ngày càng sâu vào lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Dù chính sách dân tộc tiếp tục hoàn thiện, đời sống từng bước cải thiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn khó khăn nhất cả nước, khoảng cách phát triển lớn, sinh kế chưa bền vững, tiếp cận dịch vụ còn hạn chế. Hạ tầng nhiều nơi thiếu và yếu, giao thông khó khăn, trường lớp, y tế chưa đáp ứng; sau mỗi mùa mưa lũ, đời sống người dân bị xáo trộn, việc học tập bị ảnh hưởng.

Ông chỉ rõ những hạn chế này liên quan trực tiếp đến công bằng, chất lượng phát triển và niềm tin của nhân dân; khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn còn đáng kể. Nguyên nhân là cách tiếp cận vẫn nặng về hỗ trợ, chưa chuyển sang tạo điều kiện phát triển. "Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải ở định hướng, mà ở chất lượng thể chế và hiệu quả tổ chức thực hiện", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Từ đó, ông yêu cầu chuyển mạnh từ "ban hành" sang "thực hiện hiệu quả", mỗi đại biểu phải trả lời rõ "những quyết định đã thực sự đến được với đồng bào hay chưa; đời sống của người dân đã thực sự được cải thiện hay chưa".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc, trọng tâm không chỉ là hỗ trợ mà phải chuyển mạnh sang tạo điều kiện để phát triển, trao cơ hội để người dân vươn lên. Mục tiêu không chỉ dừng ở giảm nghèo mà phải nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm bình đẳng thực chất.

Công tác dân tộc cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Đồng thời, phải hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, phản ánh đúng thực tiễn từng địa bàn, từng cộng đồng dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi chủ trương, quyết sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, trong đó hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân là tiêu chí cao nhất để đánh giá chính sách. Về lâu dài, yếu tố quyết định là con người, vì vậy giáo dục và phát triển nguồn nhân lực phải được đặt ở vị trí trung tâm, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số nâng cao thực chất vai trò đại diện, tham gia trực tiếp vào hoạch định chính sách, chuyển hóa thực tiễn thành kiến nghị cụ thể, có căn cứ và có tính khả thi, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Đại biểu Quốc hội người dân tộc tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Đại biểu phải chủ động đề xuất, định hình chính sách, tăng cường năng lực nghiên cứu, phân tích, tiếp cận thực tiễn và khai thác hiệu quả dữ liệu; đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa nghị trường với cơ sở, bảo đảm tiếng nói của nhân dân được phản ánh đầy đủ.

"Đại biểu phải dám nói, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi đến cùng những vấn đề đã kiến nghị", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc nâng cao vai trò tham mưu chiến lược, chủ động phát hiện và kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, nhất là ở khâu tổ chức thực hiện; đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đại biểu, nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu và tham vấn chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường phối hợp giữa đại biểu với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và địa phương, bảo đảm các kiến nghị xuất phát từ thực tiễn được tiếp thu, xử lý kịp thời và chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Sơn Hà