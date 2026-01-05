Tổng Bí thư: Chống tham nhũng, lãng phí không làm theo phong trào

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chiến lược, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng sáng 5/1, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là lĩnh vực then chốt trong việc bảo vệ Đảng, chế độ, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dù với những tên gọi khác nhau, được hợp nhất hay tái lập, ngành nội chính trong mọi hoàn cảnh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ ngành nội chính luôn "tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định nguyên tắc, vững vàng bản lĩnh; tận tụy, liêm chính, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai". Từ những con người ấy, ngành nội chính hình thành bản sắc riêng, vững về nguyên tắc, sắc sảo trong tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 5/1. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Theo Tổng Bí thư, từ khi được tái thành lập đến nay, ngành nội chính ngày càng phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, song cũng đối mặt nhiều khó khăn, ngành nội chính cần tiếp tục vững vàng, làm tốt vai trò "gác gôn" cho Đảng.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành nội chính tham mưu tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững hơn, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, không được ngắt quãng, không được làm theo phong trào. Ngành nội chính phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật".

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngành nội chính tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ngành Nội chính của Đảng. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính phải trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; đồng thời có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ngành nội chính Đảng.

Vũ Tuân