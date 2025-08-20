Tổng Bí thư: 'Chính phủ luôn liêm chính, sáng tạo, vì dân'

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh truyền thống của Chính phủ 80 năm qua được đúc kết trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân.

Sáng 20/8, phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết 80 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc đã giành chính quyền, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời khi đất nước gặp nhiều khó khăn như thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt, ngân khố trống rỗng. "Chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân", ông nói.

Theo Tổng Bí thư, cán bộ Chính phủ những ngày đầu vừa điều hành quốc gia, vừa chiến đấu, vừa thiết kế thể chế, vừa dựng xây những thiết chế đầu tiên của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong hai cuộc kháng chiến, Chính phủ đã gánh vác toàn bộ bộ máy quốc gia trong điều kiện chiến tranh, huy động sức dân, tổ chức sản xuất, giữ vững kỷ cương và chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân. Từ "hạt gạo chia đôi", "bát cơm sẻ nửa", Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến", vừa kiên định mục tiêu độc lập tự do, vừa linh hoạt, sáng tạo trong sách lược.

Sau ngày thống nhất, Chính phủ tiếp tục nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khởi động công cuộc kiến thiết đất nước. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ đã tìm tòi, thí điểm cơ chế mới, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi đổi mới được khởi xướng, Chính phủ đi đầu trong chuyển đổi tư duy, từ cơ chế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh "Tri ân là để khắc ghi, và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân". Ông cho rằng đằng sau mỗi con số tăng trưởng là công sức, trí tuệ và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ. Đằng sau sự phát triển của đất nước là sự hy sinh thầm lặng của những người giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

"Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân", Tổng Bí thư nói.

Ông cho biết mỗi kế hoạch 5 năm, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án hạ tầng hay chính sách giảm nghèo, phổ cập giáo dục, bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới đều là những bước đi cụ thể để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Tổng Bí thư gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo Chính phủ - những "pho sử sống", "ngọn lửa ấm" truyền kinh nghiệm, khích lệ lớp trẻ, để cán bộ hôm nay "trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước". Ông bày tỏ mong muốn các thế hệ đi trước tiếp tục đồng hành, góp ý và truyền lại kinh nghiệm quản trị quốc gia để Chính phủ hôm nay kế thừa, phát huy, đưa đất nước đi tiếp con đường phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trước buổi lễ. Ảnh: Hoàng Phong

Thủ tướng: Chính phủ là công bộc của dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mọi chính sách của Chính phủ đều hướng tới nhân dân, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công bằng và phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh: "Chính phủ là công bộc của dân... Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh".

Theo Thủ tướng, 80 năm qua, Chính phủ đã không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong kháng chiến, Chính phủ lãnh đạo nhân dân thực hiện "toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến", vượt qua muôn vàn khó khăn để giành thắng lợi, khôi phục hòa bình ở Đông Dương.

Khi đất nước bị chia cắt, Chính phủ đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Gió Đại Phong"... đã khơi dậy tinh thần toàn dân đoàn kết, góp phần đi đến thắng lợi mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau thống nhất, Chính phủ tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Trong bối cảnh cơ chế bao cấp, nhiều chính sách khoán trong nông nghiệp, công nghiệp được ban hành, đặc biệt là "Khoán 10" năm 1988, giúp Việt Nam thoát cảnh thiếu đói, trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Đại hội VI mở ra thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Chính phủ chỉ đạo đổi mới toàn diện từ thể chế, pháp luật đến kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại. Việt Nam từ nền kinh tế bị bao vây cấm vận đã trở thành nền kinh tế mở, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực, nằm trong 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. "Chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Phong

Ông điểm lại dấu mốc hội nhập khi Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (1977), ASEAN (1995), ký Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (2000), tham gia 17 hiệp định thương mại tự do và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an. Song song, Chính phủ củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng; đồng thời kiên định ngoại giao độc lập, tự chủ, linh hoạt theo phong cách Hồ Chí Minh "dĩ bất biến, ứng vạn biến".

Một dấu ấn nổi bật mới đây là cuộc "cách mạng tổ chức bộ máy". Chính phủ đã tinh gọn từ trung ương đến địa phương, chấm dứt cấp huyện, hình thành chính quyền hai cấp ở 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.300 xã, phường, đặc khu. Bộ máy hành chính chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo, phục vụ", giúp giải quyết thủ tục nhanh hơn, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng rút ra 5 bài học lớn, gồm kiên định ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lấy dân làm gốc; củng cố đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; và đặt mọi hoạt động của Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ông kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức hành động quyết liệt, "nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Hướng tới tương lai, Chính phủ đặt trọng tâm vào ba trụ cột: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba đột phá chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân được xác định là động lực cho Việt Nam vươn lên.

Trong lĩnh vực xã hội, Chính phủ tập trung mạnh vào an sinh. Đến nay, cả nước cơ bản hoàn thành trước thời hạn hơn 5 năm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, với trên 334.000 căn được hỗ trợ. Đây là minh chứng cho cam kết "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Phong

Năm 2025 Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số. Hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay. "Ngay trong năm 2025, chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu 3.000 km cao tốc và 1.000 km đường ven biển", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh tiếp tục phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm công bằng, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa cho mọi người dân. Quan điểm xuyên suốt là không hy sinh công bằng, tiến bộ, môi trường chỉ để chạy theo tăng trưởng kinh tế. "Con người phải là trung tâm, là mục tiêu, là động lực của phát triển", ông khẳng định.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình.

"80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Chính phủ sẽ đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn", Thủ tướng khẳng định.

Sơn Hà