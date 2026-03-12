Tổng Bí thư: Cần chính sách mạnh thu hút chuyên gia AI, bán dẫn

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng chính sách mạnh mẽ hơn để đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu và an ninh mạng.

Chiều 12/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư đánh giá sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 57, nhiều nền tảng quan trọng đã được hình thành. Nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội có chuyển biến rõ rệt; các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch gắn khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Một số nơi có cách làm sáng tạo, hiệu quả; thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện. Nhiều nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ hơn.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Việc triển khai cần chuyển mạnh từ "thực hiện nhiệm vụ" sang "tạo ra kết quả thực chất, đo lường được", từ cách làm phân tán, dàn trải sang tập trung nguồn lực giải quyết các bài toán lớn có ý nghĩa chiến lược của quốc gia.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu việc triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản, chắc chắn và hiệu quả hơn. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể; mỗi chương trình phải giải quyết được các bài toán lớn của phát triển đất nước; mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, theo phương châm năm 2026 là năm "hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chiều 12/3. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Phát triển khoa học, công nghệ phải hướng mạnh vào giải quyết các bài toán thực tiễn của nền kinh tế.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan được giao khẩn trương rà soát toàn diện pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bổ sung vào định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn tới. Những vấn đề cấp bách cần tháo gỡ phải sớm được bổ sung vào nội dung kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý các nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ và các bộ, ngành cần ban hành ngay, nhất là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và cơ chế tài chính linh hoạt. Hạ tầng nền tảng và công nghệ chiến lược cần được tập trung phát triển, ưu tiên đầu tư hạ tầng dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung; hạ tầng nghiên cứu - phát triển và các phòng thí nghiệm trọng điểm; hạ tầng đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công nghệ chiến lược phải được coi là trụ cột tạo đột phá tăng trưởng, là thước đo năng lực làm chủ công nghệ và khẳng định tầm vóc, trí tuệ con người Việt Nam. Các cơ quan cần xây dựng chính sách mạnh mẽ hơn để đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng và các công nghệ nền tảng.

Người đứng đầu bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm cao nhất về việc đăng ký, giải ngân và sử dụng hiệu quả kinh phí cho các nhiệm vụ được giao. Những điểm nghẽn lớn về dữ liệu, nền tảng dùng chung, hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực và cơ chế tài chính cần được tháo gỡ dứt điểm, "không để tình trạng chỉ đạo chung chung, không ai thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn".

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời lưu ý tăng cường bảo mật và an toàn an ninh mạng. Việt Nam đã ký Công ước An ninh mạng (Công ước Hà Nội), do đó cần triển khai hiệu quả và quyết liệt hơn, đặc biệt chú trọng bảo vệ dữ liệu quốc gia.

Vũ Tuân