Tổng Bí thư: Bầu cử để chọn người quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến điểm bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội để tham gia bầu cử.

Lúc 7h15, Tổng Bí thư ghi phiếu và bỏ phiếu. Ông chia sẻ "rất phấn khởi" khi trực tiếp thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú và chứng kiến đông đảo người dân đến điểm bỏ phiếu từ sớm, tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm.

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ông cho rằng công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai từ sớm, tạo điều kiện để cử tri trong mọi hoàn cảnh đều có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp thông qua lá phiếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng 14, khi các chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ mới đã được phổ biến rộng rãi và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

"Mục tiêu là đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân khi lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", Tổng Bí thư nói.

Tại điểm bỏ phiếu ở xã Hóc Môn, TP HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua cả hệ thống chính trị đã vào cuộc chuẩn bị cho cuộc bầu cử với tinh thần khẩn trương, khoa học và bài bản. Ông đánh giá các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử đã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương và đề nghị tiếp tục theo dõi, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đi bầu là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Bầu cử Quốc hội khóa 16 cũng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. "Tôi tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu và trả lời phỏng vấn

Sáng nay, cử tri cả nước đi bầu cử 500 đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại phường Hoàn Kiếm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu tại phường Tây Hồ.

