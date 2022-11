Tối nay khai mạc World Cup 2022

Lễ khai mạc tại sân Al Bayt bắt đầu lúc 17h hôm nay (21h giờ Hà Nội) hứa hẹn nhiều nét đặc sắc khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu đến Trung Đông.

Ban đầu, ban tổ chức xếp lịch lễ khai mạc vào tối 21/11, sau khi diễn ra hai trận Senegal - Hà Lan và Anh - Iran. Tuy nhiên, FIFA đã điều chỉnh để duy trì truyền thống nước chủ nhà đá trận mở màn sau lễ khai mạc, như những World Cup trước đây.

Do đó, lễ khai mạc được chuyển sang hôm nay, và ngay sau đó là trận đấu giữa chủ nhà Qatar và Ecuador trong khuôn khổ bảng A.

Sân Al Bayt tại Al Khor sẽ tổ chức lễ khai mạc World Cup 2022. Ảnh: AFP.

FIFA và Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) chưa công bố những người nổi tiếng tham dự, cũng như chi tiết của lễ khai mạc. Tuy nhiên, dựa vào nội dung chi tiết các năm trước có thể dự đoán sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp các châu lục, cựu danh thủ, quan chức cũng như Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người sẽ giữ vị trí này thêm bốn năm. Bài phát biểu của đại diện chủ nhà và Chủ tịch FIFA vốn là phần không thể thiếu trong lễ khai mạc World Cup nhiều năm qua.

Hôm 12/11, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS xác nhận một trong các ca sĩ chính Jungkook sẽ biểu diễn tại buổi lễ. Hồi tháng 9, rapper người Mỹ Lil Baby cũng đăng trên mạng xã hội rằng anh sẽ góp mặt ở sự kiện này. Đây vốn là người trình bày ca khúc đồng hành World Cup "The World is Yours to Take". Ca sĩ Canada Nora Fatehi cũng có thể xuất hiện do cô thể hiện ca khúc chủ đề World Cup 2022 "Light The Sky". Bên cạnh đó là Robbie Williams, Sean Paul (rapper kiêm ca sĩ Jamaica), Nora Fatehi (Ấn Độ)...

Hayya Hayya (Better Together) là ca khúc chính thức được FIFA ra mắt từ tháng 4, sẽ do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện, mang âm hưởng R&B và reggae. Kay Madati - Giám đốc thương mại của FIFA - cho biết: "Bằng cách tập hợp các giọng ca từ châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, bài hát tượng trưng cho cách âm nhạc và bóng đá kết nối thế giới".

8 sân vận động diễn ra các trận đấu World Cup 2022

Sân Al Bayt, với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, cách trung tâm thủ đô Doha khoảng 35 km về phía Bắc. Đây là một trong bảy sân vận động được Qatar xây mới để phục vụ World Cup 2022 và được khánh thành tháng 11 năm ngoái. Sân này dự kiến tổ chức sáu trận vòng bảng, một trận vòng 1/8 và một trận bán kết.

Bên cạnh sự kiện lễ khai mạc, nước chủ nhà cũng tổ chức chuỗi sự kiện Qatar Live, diễn ra trong suốt thời gian diễn ra World Cup, khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi trên khắp thế giới được mời biểu diễn như Black Eyed Peas, J Balvin...

Vĩnh San (theo Telegraph)