Tòa nhà sập trong động đất ở Thái Lan từng bị cảnh báo sai phạm

Tòa nhà Kiểm toán Nhà nước ở Bangkok sập trong trận động đất tuần trước từng bị cơ quan giám sát chống tham nhũng cảnh báo sai phạm trong quá trình thi công.

Tòa nhà hơn 30 tầng dự kiến là trụ sở của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok bị đổ sập trong trận động đất 7,7 độ hôm 28/3, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hàng chục công nhân mắc kẹt trong công trình đang thi công này.

Chủ tịch Tổ chức Chống Tham nhũng Thái Lan Mana Nimitmongkol ngày 30/3 cho hay trong những chuyến kiểm tra dự án, các chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về tình trạng chậm tiến độ, thiếu hụt lao động và vấn đề thi công ẩu của công trình.

Đống đổ nát của tòa nhà bị sập trong động đất tại quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, Thái Lan, hôm 30/3. Ảnh: AFP

"Đôi khi số lượng công nhân tại công trường ít hơn nhiều so với mức cần thiết, gây ra tình trạng chậm trễ", ông nói. "Có thể họ sau đó đã quá vội vã đẩy nhanh tiến độ dự án và điều này khiến chất lượng sụt giảm".

Ông Mana, lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm giám sát 170 dự án của chính phủ Thái Lan trên khắp cả nước, cho biết vấn đề chậm tiến độ nghiêm trọng đến mức Cơ quan Kiểm toán Nhà nước hồi tháng một đe dọa hủy hợp đồng với hai nhà thầu tham gia dự án.

Tòa nhà được liên doanh giữa Italian-Thai Development Plc và China Railway No.10 Engineering Group xây dựng, với chi phí hơn 2 tỷ baht (hơn 58 triệu USD). Công trình khởi công từ năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Tuy nhiên, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Thái Lan Sutthipong Boonnithi cho hay trước khi sập, công trình mới "hoàn thành 30%" các hạng mục.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ điều tra nguyên nhân gốc rễ của vụ sập tòa nhà trong vòng một tuần. Cơ quan chức năng đang đánh giá kế hoạch xây dựng, tiêu chuẩn vật liệu được sử dụng cũng như những động thái không đảm bảo an toàn có thể xảy ra trong quá trình thi công.

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Akanat Promphan cho biết sau khi dẫn đầu nhóm thu thập mẫu vật từ đống đổ nát của tòa nhà, ông lo ngại thép kém chất lượng có thể đã được sử dụng khi thi công.

Ông cho biết Bộ đã nỗ lực trấn áp các công ty sản xuất thép kém chất lượng trong 6 tháng qua, đóng cửa 7 nhà máy và tịch thu tài sản trị giá khoảng 10 triệu USD từ những doanh nghiệp này.

Công trình 30 tầng đổ sập ở Bangkok Tòa nhà ở Bangkok đổ sập do động đất hôm 28/3. Video: Phoenix TV

Các chuyên gia từ Hội đồng Kỹ sư Thái Lan đang hỗ trợ chính phủ khảo sát những tòa nhà xung quanh thủ đô Bangkok để đánh giá thiệt hại do động đất suy đoán nguyên nhân công trình bị sập có thể do vật liệu không an toàn hoặc tổ chức thi công kém.

"Thật kỳ lạ khi không có tòa nhà nào khác phải chịu thiệt hại như vậy", Anek Siripanichgorn, thành viên hội đồng, nói. "Các tòa nhà cao tầng khác đang được xây dựng cũng không sụp đổ".

Vũ Hoàng (Theo Reuters)