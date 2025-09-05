Quân đội Israel tuyên bố đã làm nổ tung một tòa nhà nhiều tầng ở Gaza City, cáo buộc Hamas sử dụng nơi này như cơ sở quân sự.

Video các hãng truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy tháp Mushtaha ở khu phố Al-Rimal của Gaza City sụp đổ sau các đòn tập kích ngày 5/9. Truyền thông ở Gaza đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công tòa nhà 3 lần trước khi nó đổ sập, khiến khu vực chìm trong khói bụi dày đặc.

Hiện chưa rõ thương vong sau vụ tấn công.

Tòa nhà cao tầng ở Gaza City đổ sụp sau đòn tập kích của Israel Cảnh tòa tháp Mushtaha đổ sụp sau đòn tập kích ở Gaza City ngày 5/9. Video: NY Post

Arej Ahmed, cư dân 50 tuổi ở tây nam Gaza City, kể chồng bà đã thấy "cư dân của tòa Mushtaha ném đồ đạc từ tầng cao xuống để sơ tán trước khi cuộc tấn công xảy ra. Chưa đầy nửa giờ sau khi có lệnh sơ tán, tòa nhà đã bị đánh bom".

Bà thêm rằng Israel đã yêu cầu cư dân tòa nhà sơ tán với lý do muốn tránh thương vong, "nhưng còn chúng tôi, hàng trăm nghìn thường dân đang sống trong những căn lều quanh đó, thì sao?".

Quân đội Israel trước đó cùng ngày cho biết đã "xác định được hoạt động khủng bố đáng kể của Hamas trong nhiều cơ sở hạ tầng ở Gaza City, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng", đồng thời tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu các địa điểm đó "trong những ngày tới". Chưa đầy một giờ sau, họ thông báo đã nhắm vào một tòa nhà cao tầng, cáo buộc Hamas sử dụng nơi đây "để tiến hành và thực hiện các cuộc tấn công" chống lại lực lượng của Israel trong khu vực.

Theo tin tình báo của Israel, Hamas đã thiết lập các vị trí bắn tỉa và chống tăng, hệ thống giám sát, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cùng các trạm quan sát trong các tòa dân cư. Họ thêm rằng Hamas đã cài chất nổ gần các tòa nhà để phục kích lực lượng Israel.

Khói bụi bốc lên khi tòa tháp Mushtaha bị tập kích ở Gaza City ngày 5/9. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm nay tuyên bố "chốt chặn của cổng địa ngục ở Gaza đã tháo", đồng thời cam kết sẽ tăng cường hoạt động cho đến khi Hamas chấp nhận các điều khoản của Tel Aviv để chấm dứt xung đột.

Effie Defrin, phát ngôn viên của quân đội Israel, cho hay lực lượng nước này đã kiểm soát 40% Gaza City.

Xung đột ở Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023 sau khi Hamas tấn công miền nam Israel, khiến hơn 1.200 người chết và khoảng 250 người bị bắt cóc làm con tin. Cuộc trả đũa của Tel Aviv sau đó ở Gaza đã khiến ít nhất 64.300 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Thanh Tâm (Theo AFP, Times of Israel)