Tổ hợp Patriot Ukraine có thể đang bất lực trước Iskander-M

Moskva cải tiến tên lửa Iskander-M, khiến những tổ hợp Patriot chỉ chặn được 6% mục tiêu và Kiev chưa tìm ra cách đối phó, theo các quan chức Ukraine.

Tướng Igor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, hôm 11/10 nói rằng tỷ lệ đánh chặn mục tiêu của các tổ hợp phòng không Patriot trong biên chế nước này đã giảm từ 42% xuống 6% kể từ khi Nga điều chỉnh phần mềm điều khiển cho tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal.

"Phần mềm mới cho phép quả đạn cơ động trong pha cuối, khi đang lao xuống mục tiêu, khiến chúng khó bị bắn hạ hơn", ông nói.

Tướng Romanenko thêm rằng quân đội Ukraine đã thu thập tất cả thông tin và số liệu cần thiết, sau đó chuyển cho nhà sản xuất Mỹ. "Họ cần phản ứng, có thể chỉ cần chỉnh sửa phần mềm nhằm tăng hiệu quả chiến đấu. Chúng tôi không có nhiều khẩu đội Patriot", ông nói.

Bệ phóng Patriot được Ukraine trưng bày hồi tháng 8/2024. Ảnh: Unian

Tờ Express của Anh ngày 10/10 dẫn lời các quan chức và cựu quan chức Ukraine giấu tên thừa nhận những cải tiến của Nga với tên lửa Iskander-M và Kinzhal đang khiến nhiều vũ khí phương Tây, trong đó có Patriot, trở nên bất lực.

"Đây là những bước tiến có khả năng thay đổi cuộc chơi đối với Nga", một người nói, thêm rằng quân đội Ukraine chưa có giải pháp cho vấn đề này.

Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, hồi đầu tuần nêu những lý do khiến tổ hợp Patriot ngày càng để lọt nhiều tên lửa đạn đạo Nga.

"Rất khó bắn hạ những tên lửa có quỹ đạo phi đạn đạo, chúng liên tục đổi hướng khi tiếp cận mục tiêu. Patriot luôn vận hành ở chế độ tự động khi đối phó tên lửa đạn đạo, nhưng giờ đây quá trình tính toán điểm đánh chặn phức tạp hơn nhiều", ông Ignat nói.

Quân đội Nga cũng thường phóng tên lửa đạn đạo từ nhiều hướng, khiến mỗi khẩu đội Patriot đơn lẻ không thể phát hiện hết mục tiêu. "Cần nhiều hệ thống phòng không và hàng loạt radar cảnh giới hiệp đồng với nhau để bao quát một thành phố", đại tá Ignat cho hay.

Khoảnh khắc Iskander-M tập kích radar Patriot, thao trường Ukraine Tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích radar Patriot và thao trường của Ukraine ngày 24/9. Video: Lenta

Ukraine được cho là sở hữu ít nhất 8 tổ hợp Patriot trong đó 6 hệ thống có khả năng hoạt động và hai tổ hợp đang được tân trang. Tuy nhiên, thống kê mới cho thấy dường như nước này chỉ còn 5 hệ thống đủ khả năng chiến đấu, không rõ số lượng radar và bệ phóng cụ thể.

Bên cạnh nâng cấp tên lửa, Nga còn liên tục săn lùng các hệ thống phòng không hiện đại được phương Tây viện trợ cho Ukraine. Sau nhiều tháng bị tấn công liên tục, một số tổ hợp Patriot đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, khiến lưới phòng không Ukraine suy yếu đáng kể.

"Các trận địa Patriot từng được bảo vệ bởi hàng loạt tổ hợp phòng không tầm trung và tầm ngắn như IRIS-T, NASAMS. Tuy nhiên, những hệ thống này cũng hứng đòn tập kích hoặc phải triển khai đến nơi khác, khiến Patriot thường phải đơn độc đối đầu với tên lửa Nga", một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Unian)