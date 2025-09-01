Tinh thần xây dựng đất nước trong 'Khát vọng tuổi trẻ'

Nhạc sĩ Vũ Hoàng viết điệp khúc ''Khát vọng tuổi trẻ'' sau khi đọc bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày thành lập một trường đại học, ngày 19/1/1955.

Ca khúc 'Khát vọng tuổi trẻ' Ca khúc ''Khát vọng tuổi trẻ'' do Tùng Dương, Tóc Tiên thể hiện tại concert ''Tổ quốc trong tim''. Video: HTV

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự phát triển và trường tồn của dân tộc, quan niệm "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội''. Từ những năm tháng kháng chiến đến thời bình, nhiều ca khúc dành cho đoàn viên, thanh niên ra đời, thúc đẩy tinh thần chiến đấu, lao động. Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng là một trong số tác phẩm nổi bật hưởng ứng mạch cảm xúc ấy.

Năm 1997, nhạc sĩ tham gia sinh hoạt tại Thành đoàn TP HCM. Ông cùng các sinh viên, thanh niên xung phong có mặt trong nhiều phong trào tình nguyện trên địa bàn thành phố. Một lần đọc bài viết Trích lời phát biểu của Bác tại buổi khai mạc trường Đại học Nhân dân Việt Nam (19/1/1955), ông được truyền cảm hứng sáng tác từ lời nhắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ''Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?''.

Câu nói ấy khơi dậy cảm xúc cho tác giả, giúp ông nhanh chóng hoàn thiện phần điệp khúc: ''Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay''.

Trước đó, nhạc sĩ mở đầu bài hát với tinh thần quyết tâm của người trẻ, mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước: ''Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới''.

Ông sử dụng những từ ''lên rừng'', ''xuống biển'', đặt con người vào không gian rộng lớn, nhiều thử thách. Dù ''bão giông'' hay ''gian khổ'', thế hệ trẻ vẫn vững ý chí, vượt qua mọi chông gai. Trên con đường ấy, họ sẽ có những người bạn đồng hành, cùng học tập, lao động vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc.

Cùng ca từ truyền cảm hứng, giai điệu của tác phẩm tràn đầy năng lượng, như một hành khúc lên đường. Từ đó, bản nhạc khơi dậy tinh thần cống hiến của người trẻ, gợi nhắc mỗi người phải sống có lý tưởng, biết phấn đấu cho những mục tiêu lớn.

Các em nhỏ nhảy bài 'Khát vọng tuổi trẻ' Một nhóm em nhỏ nhảy trên nền ca khúc ''Khát vọng tuổi trẻ''. Video: YouTube Thầy Huy Kid Dance

Hơn ba thập niên qua, giai điệu xuất hiện trong nhiều chương trình, từ dịp lễ lớn đến các buổi sinh hoạt của đoàn thanh niên, sinh viên trên cả nước. Nhạc phẩm được đón nhận bởi ca từ gần gũi, giàu năng lượng, truyền thông điệp ý nghĩa.

Ở concert Tổ quốc trong tim tối 10/8, hàng chục nghìn khán giả, phần đông là người trẻ hát theo ca khúc, vẫy cờ đỏ sao vàng. Trước đó vào thời điểm mừng 50 năm thống nhất đất nước, bản remix của tác phẩm do Tùng Dương thể hiện tạo xu hướng trên TikTok, xuất hiện trong nhiều video tư liệu lịch sử. Ca sĩ thu âm trong giai đoạn Covid-19, ra mắt năm ngoái, chinh phục người nghe bởi chất giọng nội lực, truyền tải nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhiều khán giả nhận định Tùng Dương ''sinh ra là để thể hiện những ca khúc hào hùng''.

Hà Phương, 20 tuổi, đang theo học một đại học tại Hà Nội, biết đến bài hát qua TikTok, sau đó tìm hiểu thêm về nguồn gốc, ca từ. Khán giả yêu thích phiên bản do Tùng Dương hát, cảm thấy có trách nhiệm hơn trong việc trau dồi tri thức để đóng góp cho đất nước sau khi nghe nhạc phẩm.

Khán giả cầm phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng tại concert ''Tổ quốc trong tim''. Ảnh: Giang Huy

Nhạc sĩ Vũ Hoàng tên thật Vũ Bảo Hoàng, sinh năm 1956 tại Biên Hòa, Đồng Nai, hiện sống ở TP HCM. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Âm nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Ông vốn là nhà giáo, sau chuyển sang làm báo, từng giữ chức Tổng biên tập tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến khi về hưu năm 2016. Nhạc sĩ nổi tiếng với các bài hát như Phượng hồng (thơ Đỗ Trung Quân), Hương thầm (thơ Phan Thị Thanh Nhàn), Hương tràm (thơ Đỗ Trung Quân), Gửi lại em, Mùa hè xanh, Hành khúc sinh viên Việt Nam.

Phương Linh